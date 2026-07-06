FOLLONICA – Un’altra tragedia si è consumata questa mattina, lunedì 6 luglio, sul litorale di Follonica. Un uomo anziano ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre stava facendo il bagno. È il quarto decesso in pochi giorni sulla costa maremmana.

L’allarme è scattato poco dopo le 10 nella zona dei Palazzi Rossi, all’inizio della spiaggia di Prato Ranieri. Dalle prime informazioni l’uomo, un turista di 82 anni in vacanza con la moglie, era andato a nuotare quando si è sentito male all’improvviso.

Le persone presenti sono intervenute immediatamente, riportandolo sul bagnasciuga, dove sono state avviate le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la Guardia Costiera, che ha prestato supporto alle operazioni. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per l’anziano non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.