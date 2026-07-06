Foto di repertorio

ARCIDOSSO – Dopo i grandi successi delle scorse edizioni non poteva mancare l’appuntamento con la boxe nel calendario degli avvenimenti estivi programmati dalla Pro loco di Arcidosso. Per l’occasione la Fight Gym Grosseto ha proposto un cartellone di tutto rilievo il cui main event sarà rappresentato dall’incontro professionistico del prima serie peso piuma Halit Eryilmaz, imbattuto alla sua decima prova, in procinto di far suo il titolo italiano di categoria, che se la vedrà con il colombiano Juan Benjumea che vanta un record di 8 vittorie su i 17 incontri effettuati di cui ben 7 prima del limite.

Un ricco programma dilettantistico di dodici incontri vedrà i pugili allenati dal maestro Raffaele D’Amico con tutto il suo staff tecnico affrontare pari peso per lo più provenienti dalla Puglia. Faranno parte della squadra grossetana i giovani Alessandro Borghetti, Gabriel Salvafondi, Mattia Deliperi, Gabriele Vichi, Lorenzo Simiani e Nicola Devicienti con i più esperti Leonardo Paladini, Francesco Liberi, Mohamed Chitioui, Lorenzo Vanni e la ragazza Emilie Lacroix.

Il cartellone dilettantistico sarà arricchito dal rientro, molto gradito di Jonathan Pisano, già vicecampione d’Europa. Il presidente della Fight Gym Grosseto Amedeo Raffi che non dimentica le proprie radici Arcidossine è orgoglioso di offrire alla comunità della cittadina amiatina e ai suoi ospiti una spettacolare serata di divertimento ed emozioni.