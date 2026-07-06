SATURNIA – Da oggi, lunedì 6 luglio, entra nel vivo il cantiere per la riqualificazione della scuola di Saturnia con l’avvio della demolizione della porzione dell’edificio che sarà ricostruita completamente.

L’intervento, finanziato con un investimento complessivo di 2 milioni e 760mila euro, prevede infatti due tipologie di opere: da una parte la demolizione e la successiva ricostruzione di una parte del plesso, dall’altra il recupero strutturale e l’adeguamento sismico e funzionale della porzione che sarà mantenuta. Al termine dei lavori la scuola sarà restituita alla comunità completamente rinnovata, sicura e rispondente agli attuali standard normativi.

Il cantiere, affidato all’impresa Imca, ha una durata prevista di circa un anno e mezzo, durante il quale saranno realizzati tutti gli interventi necessari per riportare il plesso scolastico in funzione dopo la chiusura avvenuta nel 2021.

«L’avvio della demolizione rappresenta un momento simbolico e concreto allo stesso tempo – dichiara il sindaco Mirco Morini –. Dopo anni di attesa, questo cantiere entra finalmente nella sua fase più importante. Restituire a Saturnia una scuola moderna, sicura e funzionale significa investire nel futuro della nostra comunità e dei nostri ragazzi».

«Con l’inizio della demolizione prende forma uno degli interventi più importanti per il nostro patrimonio scolastico – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Marco Galli –. Negli ultimi anni abbiamo investito oltre 4 milioni di euro nell’edilizia scolastica per rendere i nostri plessi sempre più sicuri, adeguati alle normative e accoglienti per studenti, insegnanti e personale. Quello della scuola di Saturnia è un impegno che avevamo preso con la comunità e che oggi sta diventando realtà. Questo risultato è stato possibile grazie al contributo della Regione Toscana e al cofinanziamento del Comune. Voglio ringraziare anche il funzionario del settore Lavori pubblici, Francesca Sartucci, per il grande lavoro svolto per arrivare a questo importante obiettivo. I tempi previsti per l’intervento sono di circa un anno e mezzo e continueremo a seguire con attenzione ogni fase dei lavori affinché il cronoprogramma venga rispettato».