CAPALBIO – Incidente stradale nella mattinata di oggi all’incrocio lungo la strada statale Aurelia, all’altezza di Capalbio Scalo.

Per cause in corso di accertamento, nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture. Sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso stradale Battisti Lorenzo e del soccorso stradale Pazzaglia per la rimozione dei veicoli incidentati e il ripristino della viabilità.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la circolazione lungo il tratto della strada statale Aurelia nei pressi di Capalbio Scalo.

Al momento non sono state rese note informazioni su eventuali feriti o sulle loro condizioni.