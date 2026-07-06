CAPALBIO – Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate maremmana. Venerdì 28 agosto, alle 19, l’Anfiteatro del Leccio di Capalbio, recentemente ristrutturato, ospiterà la 15ª edizione del Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta, manifestazione dedicata alla letteratura, alla saggistica, al giornalismo e al dibattito culturale e politico (nella foto una delle passate edizioni).
La serata sarà condotta, come da tradizione, dalla giornalista Eleonora Daniele, mentre l’attrice Irene Grazioli leggerà alcuni brani tratti dalle opere premiate.
«Un premio che si è venuto affermando grazie all’impegno di coniugare l’alta qualità dei prodotti letterari e saggistici e la loro incidenza nella sfera pubblica», sottolineano i presidenti del premio Mirella Serri e Giacomo Marramao.
«Il premio si inserisce nella tradizione di Capalbio, splendida cittadina maremmana che da anni si è qualificata come un luogo di dibattito intellettuale e di confronto culturale e politico di rilievo nazionale», aggiungono.
Le opere sono state valutate dalla giuria composta, oltre che da Mirella Serri e Giacomo Marramao, da Giancarlo Bosetti, Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, Matteo Fabiani, Marisa Garito, Maria Concetta Monaci, Denise Pardo e Giuppi Pietromarchi.
La segreteria organizzativa del premio è curata da Dianora Tinti