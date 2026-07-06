CAPALBIO – Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate maremmana. Venerdì 28 agosto, alle 19, l’Anfiteatro del Leccio di Capalbio, recentemente ristrutturato, ospiterà la 15ª edizione del Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta, manifestazione dedicata alla letteratura, alla saggistica, al giornalismo e al dibattito culturale e politico (nella foto una delle passate edizioni).

La serata sarà condotta, come da tradizione, dalla giornalista Eleonora Daniele, mentre l’attrice Irene Grazioli leggerà alcuni brani tratti dalle opere premiate.

«Un premio che si è venuto affermando grazie all’impegno di coniugare l’alta qualità dei prodotti letterari e saggistici e la loro incidenza nella sfera pubblica», sottolineano i presidenti del premio Mirella Serri e Giacomo Marramao.

«Il premio si inserisce nella tradizione di Capalbio, splendida cittadina maremmana che da anni si è qualificata come un luogo di dibattito intellettuale e di confronto culturale e politico di rilievo nazionale», aggiungono.

Le opere sono state valutate dalla giuria composta, oltre che da Mirella Serri e Giacomo Marramao, da Giancarlo Bosetti, Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, Matteo Fabiani, Marisa Garito, Maria Concetta Monaci, Denise Pardo e Giuppi Pietromarchi.

I premiati della XV edizione

Carlo Calenda , autore di Difendere la libertà. L’ora dell’Europa (Piemme) – Premio speciale della Giuria .

, autore di Difendere la libertà. L’ora dell’Europa (Piemme) – . Emmanuelle de Villepin , autrice di L’incidente (Astoria Editore) – Premio Capalbio Piazza Magenta per la letteratura internazionale .

, autrice di L’incidente (Astoria Editore) – . Sergio Fabbrini , autore di Tsunami Trump. Il nazionalismo americano e l’Europa (Il Sole 24 Ore Editore) – Premio Capalbio Piazza Magenta per la storia politica internazionale .

, autore di Tsunami Trump. Il nazionalismo americano e l’Europa (Il Sole 24 Ore Editore) – . Corrado Formigli , conduttore del programma televisivo Piazzapulita su La7 – Premio Capalbio Piazza Magenta per il giornalismo televisivo d’inchiesta .

, conduttore del programma televisivo Piazzapulita su La7 – . Aldo Grasso , autore di Cara televisione. Una storia d’amore e d’altri sentimenti (Raffaello Cortina Editore) – Premio Capalbio Piazza Magenta per la critica televisiva .

, autore di Cara televisione. Una storia d’amore e d’altri sentimenti (Raffaello Cortina Editore) – . Bruno Manfellotto , autore di Voglio uccidere Mussolini (Laterza) – Premio Capalbio Piazza Magenta per la saggistica storica .

, autore di Voglio uccidere Mussolini (Laterza) – . Antonio Monda , autore di Una mattina gloriosa (Mondadori) – Premio Capalbio Piazza Magenta per la narrativa italiana .

, autore di Una mattina gloriosa (Mondadori) – . David Parenzo , autore di Lo scandalo Israele (Rizzoli) – Premio Capalbio Piazza Magenta per la saggistica politica internazionale .

, autore di Lo scandalo Israele (Rizzoli) – . Stefano Petrocchi, autore di Romanzo privato (Mondadori) – Premio Capalbio Piazza Magenta per la storia della letteratura italiana.

La segreteria organizzativa del premio è curata da Dianora Tinti