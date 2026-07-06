GROSSETO – Oltre 20mila persone coinvolte, piazze gremite, artisti di richiamo nazionale, un centro storico vivo e una città sempre più protagonista dell’estate toscana. Sono i numeri di Grande Estate 2026, il cartellone promosso dal Comune di Grosseto che, nelle prime settimane di programmazione, si conferma un appuntamento di riferimento, capace di coniugare cultura, spettacolo, intrattenimento e promozione del territorio.

L’edizione di quest’anno segna un importante salto di qualità grazie a una programmazione ricca e trasversale, pensata per coinvolgere tutte le fasce d’età e valorizzare gli spazi più rappresentativi della città. Un calendario che ha trasformato il centro storico in un luogo di incontro, socialità e partecipazione, con importanti ricadute anche per le attività economiche.

La risposta del pubblico è stata straordinaria fin dalla serata inaugurale. Il primo appuntamento ha fatto registrare il tutto esaurito in piazza Dante, con oltre 5.100 presenze, considerando il continuo flusso di persone in entrata e in uscita dal centro storico. La seconda serata ha richiamato circa 3.000 persone, la terza 4.900 e la quarta 4.500, confermando un’affluenza costante e crescente.

Nel complesso, considerando non solo gli spettatori presenti agli spettacoli ma anche il continuo afflusso di cittadini e visitatori che hanno frequentato il centro storico, le attività commerciali, i pubblici esercizi e gli eventi collaterali, Grande Estate ha coinvolto ben oltre 20mila persone, generando una significativa ricaduta economica, turistica e sociale per la città.

Il successo della manifestazione è confermato anche dalla straordinaria visibilità ottenuta attraverso la promozione degli eventi. I contenuti dedicati a Grande Estate hanno superato le 500mila visualizzazioni, generando oltre 3 milioni di visualizzazioni e contribuendo a far conoscere Grosseto ben oltre i confini cittadini. Un risultato che testimonia la crescente capacità della città di attrarre interesse e di promuovere la propria immagine a livello nazionale.

“Grande Estate è la dimostrazione concreta di una città che cresce, che investe nella cultura e che sa fare squadra – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Vedere migliaia di persone vivere il nostro centro storico con entusiasmo, in un clima di serenità e sicurezza, è motivo di grande soddisfazione. Questo festival rappresenta molto più di un calendario di eventi: è uno strumento di promozione del territorio, di sostegno alle attività economiche e di valorizzazione della nostra identità. Le oltre 20mila presenze e gli straordinari risultati raggiunti anche sul piano della visibilità dimostrano che Grosseto è sempre più attrattiva e capace di richiamare visitatori da fuori città. Continueremo a investire con convinzione in iniziative di qualità, perché crediamo che cultura, turismo e commercio siano leve fondamentali per lo sviluppo della nostra comunità e per rafforzare l’immagine di Grosseto a livello regionale e nazionale”.

“Grande Estate è ormai uno degli appuntamenti identitari della nostra città – ha aggiunto l’assessore al Turismo Riccardo Megale –. I numeri di questa edizione raccontano una Grosseto viva, dinamica e capace di attrarre migliaia di persone. Abbiamo costruito un programma di qualità, con eventi pensati per tutti e capaci di valorizzare il centro storico e l’intero territorio. Le oltre 20mila presenze, unite agli straordinari risultati ottenuti in termini di visibilità, dimostrano che Grosseto è sempre più conosciuta e apprezzata anche fuori dai propri confini. Continueremo a investire in una programmazione di qualità perché rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il turismo, il commercio e la promozione della nostra città”.

Positivo anche il riscontro raccolto tra gli operatori economici del centro storico.

“Rispetto alle prime edizioni – ha affermato Alberto Macchi, presidente di CentriAmo Grosseto – abbiamo registrato una crescente adesione e un coinvolgimento sempre maggiore delle attività del centro storico, insieme a una collaborazione più stretta tra commercianti, associazione e Amministrazione comunale. Le attività del settore food & beverage hanno espresso, nel complesso, valutazioni positive grazie al buon afflusso registrato durante le serate. Abbiamo inoltre riscontrato una riduzione delle segnalazioni e delle criticità legate alla gestione e alla fruibilità degli eventi rispetto agli anni precedenti. La presenza di famiglie, giovani e visitatori è stata diffusa nelle diverse piazze e vie del centro, contribuendo alla percezione di un centro storico vissuto con continuità per tutta la durata della manifestazione”.

Tra i partner della manifestazione figura anche Radio Stop, che ha contribuito alla promozione dell’evento su tutto il territorio provinciale.

“Grande Estate ha rappresentato un’importante occasione di promozione per Grosseto e per tutto il territorio – ha dichiarato Roberto Giannoni, voce ed editore di Radio Stop –. La nostra emittente raggiunge l’intera provincia e ha seguito con entusiasmo la manifestazione. Molti artisti, amici della nostra radio, hanno partecipato agli appuntamenti in programma, contribuendo al successo dell’iniziativa. Ringrazio l’organizzazione e l’Amministrazione comunale per aver realizzato un cartellone di qualità capace di valorizzare la città”.

Tra i sostenitori della manifestazione anche Conad.

“Grosseto che accoglie, questo è il senso più importante che ha confermato e rafforzato la Grande Estate del Comune – ha concluso Paolo degli Innocenti socio imprenditore di Conad nord-ovest . Nonostante non si abbia al momento un nostro negozio in centro contribuiamo molto volentieri ad iniziative che aiutino a tenerlo vivo. Un centro storico con attività e locali molto frequentato e’ di conseguenza un centro storico più sicuro. Conad è con la città, la Maremma e i suoi abitanti. Lo è ogni giorno nei suoi negozi, nella sua continua iniziativa di valorizzazione dei prodotti locali, nei servizi alla città, nell’attenzione al contenimento dei prezzi, a cominciare dai carburanti, nei rapporti di sostegno delle associazioni di volontariato. Conad crede nel suo rapporto con i grossetani e la Grande Estate è stata ed è un appuntamento speciale da segnare in rosso nel calendario”.

Grande Estate 2026 prosegue il proprio percorso confermandosi non soltanto come un cartellone di eventi, ma come uno strumento di promozione territoriale capace di valorizzare il centro storico, sostenere il commercio, attrarre visitatori e consolidare l’immagine di Grosseto come città viva, accogliente e protagonista dell’estate toscana.