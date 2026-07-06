RIBOLLA – Prende il via mercoledì 8 luglio a Ribolla, nel comune di Roccastrada, un intervento di bonifica delle reti idrica e fognaria in via Casetta Papi a cura di Acquedotto del Fiora. L’operazione prevede un investimento di 85mila euro per la posa di 60 metri di nuova tubazione fognaria e 150 metri di nuova condotta idrica, con il conseguente rifacimento di tutti gli allacci alle utenze presenti lungo la strada.

I tratti di condotta interessati dall’intervento erano da tempo sotto osservazione da parte del gestore idrico. Acquedotto del Fiora spiega che le porzioni di rete oggetto dei lavori erano «sotto stretto monitoraggio» e che, a seguito delle «frequenti problematiche» rilevate, è stata pianificata la sostituzione delle tubazioni per garantire maggiore continuità del servizio e un servizio «sempre migliore per il territorio e la comunità».

Per consentire l’apertura del cantiere è stata predisposta una viabilità alternativa, come indicato nell’apposita ordinanza comunale. La conclusione dei lavori è prevista, salvo imprevisti, entro la fine del mese. Essendo un cantiere completamente all’aperto, le condizioni meteo potranno influire sulle tempistiche di esecuzione delle opere e sulla durata complessiva dell’intervento.

Nel corso delle attività sulla condotta idrica potranno rendersi necessarie temporanee chiusure del flusso. Acquedotto del Fiora fa sapere che tali interruzioni, una volta definite in base all’andamento del cantiere, saranno comunicate con tempestività tramite i consueti canali informativi aziendali, così da ridurre al minimo i disagi per residenti e attività economiche della zona.

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