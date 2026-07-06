ROCCASTRADA – Un intervento di manutenzione ordinaria ha riguardato il fosso Rigazzi, a ridosso dell’abitato di Ribolla, nel Comune di Roccastrada.

Inserito nell’unità idrografica Pianura Grossetana, il lavoro è stato eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud con trinciatura della vegetazione presente in eccesso nella sezione idraulica, per eliminare le limitazioni al regolare scorrimento delle acque e ridurre il rischio di criticità idrauliche.

L’intervento è inserito nel piano delle attività di bonifica ed è stato eseguito nel pieno rispetto delle direttive della Regione Toscana per la tutela della flora, della fauna e dell’ecosistema.