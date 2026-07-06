FOLLONICA – Straordinari successi in ambito nazionale per la Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica, protagonista assoluta nelle acque del Lago di Bracciano, in occasione dell’Italia Cup Master classe ILCA.

I timonieri follonichesi hanno imposto il proprio ritmo di gara, mettendo a segno una memorabile doppietta ai vertici della classifica nella combattutissima categoria Master. Il gradino più alto del podio è stato conquistato da David Nocchi, che con una condotta di regata solida e un’eccellente visione tattica si è aggiudicato la medaglia d’oro e la vittoria di tappa.

A rendere ancora più prestigioso ed emozionante il bilancio della trasferta laziale è arrivato il fantastico secondo posto di Sandro Ciliegi: l’atleta della LNI Follonica ha lottato con grande determinazione fino all’ultimo bordo, conquistando la medaglia d’argento e piazzandosi subito alle spalle del compagno di squadra.

Questa splendida accoppiata al vertice conferma ancora una volta l’elevatissimo valore tecnico e l’esperienza della flotta Master follonichese, capace di competere e trionfare costantemente ai massimi livelli del circuito federale. La dirigenza e tutti i soci della Lega Navale esprimono le più sentite congratulazioni ai due atleti per aver portato in trionfo i colori del Golfo (foto Garrone).