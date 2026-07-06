GROSSETO – I lavori in corso sul nodo ferroviario di Firenze avranno ripercussioni anche sui collegamenti da e per la provincia di Grosseto. Da oggi, lunedì 6 luglio, e fino alle 4 di venerdì 10 luglio, è infatti scattata la prima fase dell’intervento di sostituzione del Ponte al Pino, un cantiere destinato a modificare la circolazione ferroviaria su gran parte della rete nazionale.

Le conseguenze riguardano anche i treni regionali della direttrice Firenze–Pisa–Livorno–Grosseto, con possibili variazioni di orario, limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi.

Anche chi viaggia dalla Maremma verso il Nord Italia o verso Firenze dovrà mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi. I treni ad Alta Velocità tra Roma e Milano, infatti, vengono deviati sulla linea Tirrenica, con aumenti dei tempi di viaggio che possono arrivare fino a tre ore, mentre alcuni Intercity subiscono modifiche di percorso e di fermata.

La situazione è stata ulteriormente complicata nella mattinata di oggi da un guasto alla linea elettrica nel nodo ferroviario di Milano Centrale, che ha provocato rallentamenti fino a 40 minuti, con effetti anche sulla circolazione dell’Alta Velocità. La circolazione è poi tornata gradualmente alla normalità dopo gli interventi tecnici.

Per limitare i disagi nell’area fiorentina, Trenitalia ha attivato un servizio di navette tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, garantendo i collegamenti con alcuni treni Frecciarossa.

I viaggiatori in partenza o in arrivo a Grosseto sono invitati a verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio, poiché nei prossimi giorni potrebbero verificarsi modifiche agli orari e ai collegamenti, soprattutto per le coincidenze con Firenze e con i servizi a lunga percorrenza.