FOLLONICA – Un defibrillatore donato alla Caritas di Follonica per proteggere chi ogni giorno si siede alla mensa e chi la gestisce. È il gesto concreto dell’associazione Nasdaq, che il 5 luglio ha consegnato il dispositivo salvavita alla struttura che, sotto la guida di Sergio Pieri, sfama ogni giorno molte persone in difficoltà.

L’iniziativa è nata dalla segnalazione degli agenti Unipol di Follonica Guido Mario Destri e Stefano Macrì, che hanno portato all’attenzione dell’associazione la realtà della mensa Caritas e la necessità di dotarla di un presidio medico d’emergenza, vista l’affluenza quotidiana di persone.

La consegna è avvenuta alla presenza di don Filippo Balducci, parroco dell’unità pastorale San Paolo della Croce-Ss Pietro e Paolo, di Sergio Pieri, responsabile del coordinamento interparrocchiale Opere Caritatevoli, di Guglielmo Maggi in rappresentanza di Nasdaq e di numerosi fedeli.

L’associazione Nasdaq è nata 25 anni fa a Castiglione della Pescaia da un gruppo di amici e nel tempo è diventata un punto di riferimento per il volontariato e la solidarietà in tutta la provincia di Grosseto, contando oggi qualche migliaio di iscritti. Tra le iniziative promosse negli anni: l’acquisto di diecimila mascherine durante la pandemia, la spesa sospesa per le famiglie in difficoltà, la sistemazione di un parco per ragazzi con disabilità e la donazione di materiale medico all’ospedale di Grosseto.

«Speriamo che questo strumento non debba mai essere usato — è il pensiero dell’associazione — ma se dovesse verificarsi un’emergenza, il personale Caritas avrà a disposizione un presidio fondamentale per salvare vite umane».