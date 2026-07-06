ORBETELLO – «La giunta municipale del Comune di Orbetello ha approvato una variazione di bilancio utile a finanziare gli incarichi per l’affidamento della progettazione del rifacimento di corso Italia e piazza delle Regioni» a farlo sapere il sindaco, Andrea Casamenti.

«Nell’ultima variazione di bilancio approvata dalla giunta – spiega Casamenti – sono presenti gli importi utili a finanziare gli incarichi a professionisti esterni per l’avvio della progettazione del rifacimento di Corso Italia, nel centro storico di Orbetello, e di piazza delle Regioni di Albinia. L’intervento su Corso Italia, naturalmente, interesserà anche le piazze principali, piazza Eroe dei Due mondi e piazza del Plebiscito, per un costo complessivo previsto che si aggirerà, a intervento concluso, intorno ai 2 milioni e 200 mila euro».

«L’investimento complessivo previsto, invece, per piazza delle Regioni – aggiunge il primo cittadino lagunare – è pari a circa un milione e 600mila euro e, nelle prossime settimane, si procederà all’affidamento degli incarichi. Due interventi veramente imponenti che cambieranno il volto del centro storico di Orbetello e del centro abitato di Albinia per i prossimi decenni».

«Un rinnovamento – conclude Casamenti – che intendiamo condividere con i cittadini, le associazioni e i commercianti interessati direttamente dai lavori, ai quali chiederemo di prendere parte ad alcuni incontri previsti con i progettisti, una volta affidati gli incarichi, per condividere idee, progetti e dare loro modo di poter rappresentare le proprie esigenze rispetto a degli interventi così importanti».