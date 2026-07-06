CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un nuovo tassello per la vivibilità del centro urbano. È stato ufficialmente inaugurato il nuovo parcheggio di Via dell’Oliveto, un’area strategica riqualificata dall’amministrazione comunale per rispondere alle esigenze di sosta di residenti e attività economiche. Insieme al taglio del nastro, sono stati consegnati i primi posti auto assegnati tramite il bando pubblico.

L’intervento ha compreso anche una riqualificazione complessiva dell’area, ora dotata di recinzione, illuminazione pubblica dedicata e una nuova segnaletica. Il progetto ha prestato attenzione anche all’estetica e al decoro, con la piantumazione di alberi di olivo e la realizzazione di un’isola ecologica dedicata alla raccolta differenziata per le attività del centro. Per facilitare gli spostamenti verso il cuore del paese, è stato inoltre creato un nuovo collegamento pedonale.

«Con l’inaugurazione di questo nuovo parcheggio mettiamo a disposizione della comunità un’opera pensata per migliorare la vivibilità del centro e rispondere alle esigenze di chi vi risiede e vi svolge la propria attività – afferma la sindaca Elena Nappi – Si tratta di un’area completamente riqualificata che restituisce alla città nuovi spazi di sosta».

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle maestranze del Cantiere Comunale e all’Azienda Speciale Castiglione 2014 – ricorda la sindaca – che con competenza, impegno e grande attenzione verso il territorio hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento, restituendo alla comunità un’opera utile e di qualità».

Posti auto ancora disponibili: riaperti i termini

Nonostante le prime assegnazioni, il Comune ha deciso di ampliare l’accesso agli stalli. «Per l’assegnazione dei posti auto abbiamo scelto di dare priorità ai residenti della zona e ai commercianti del centro storico – continua la prima cittadina – ma, considerato che sono ancora disponibili alcuni posti, abbiamo deciso di prorogare il bando e di estenderlo, fino a esaurimento delle disponibilità, a tutti i cittadini di Castiglione della Pescaia che fossero interessati».

Oltre ai posti in concessione, l’area offre esternamente anche cinque parcheggi liberi e uno stallo riservato alle persone con disabilità.

I cittadini interessati a ottenere uno dei posti auto ancora liberi possono consultare l’avviso pubblico e presentare la propria richiesta. Tutte le informazioni, i requisiti e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia, nella sezione dedicata all’Albo Pretorio online.