GROSSETO – Grande festa in casa Atletica Grosseto Banca Tema che festeggia una storica doppia convocazione in maglia azzurra per i Campionati Europei Under 18, in programma a Rieti dal 16 al 19 luglio. Nella lista dei 75 atleti selezionati dalla Direzione Tecnica della FIDAL figurano infatti Riccardo Rabai, convocato per i 5.000 metri di marcia, e Thomas Nencini, inserito nel gruppo della staffetta svedese maschile (100-200-300-400).

Per la società biancorossa si tratta di un risultato di grande prestigio, che certifica l’eccellente lavoro svolto negli ultimi anni sul settore giovanile e premia due atleti protagonisti di una stagione di altissimo livello.

La convocazione di Riccardo Rabai era attesa dopo l’ottimo percorso stagionale. Il marciatore allenato da Fabrizio Pezzuto ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Under 18 di Grosseto, fermando il cronometro a 21:10.65, vicinissimo al primato personale e una delle migliori prestazioni europee della categoria nel 2026. Un risultato che gli ha spalancato le porte della rassegna continentale, dove sarà chiamato a confrontarsi con i migliori specialisti europei della marcia.

Grande soddisfazione anche per Thomas Nencini, inserito nel quartetto della staffetta svedese azzurra. Il velocista grossetano allenato da Saveria Frate arriva alla convocazione dopo una stagione in costante crescita culminata con la splendida medaglia d’argento nei 400 metri ai Campionati Italiani Under 18, chiusi in 47.66, tempo che lo colloca tra i migliori under 18 del continente.

Nella lunga lista degli azzurri per Rieti, presenti tutti i protagonisti della rassegna tricolore andata in scena pochi giorni fa allo Stadio Carlo Zecchini, tra cui Alessia Succo, che nei 100hs di Grosseto corse in 12.94, terza prestazione europea di sempre.

I Campionati Europei Under 18 rappresentano il più importante evento internazionale della categoria e vedranno sfidarsi a Rieti i migliori talenti del continente nati nel 2009 e 2010. Per Rabai sarà l’occasione di misurarsi individualmente nella marcia, dove si presenterà con il settimo tempo tra gli iscritti, mentre Nencini scalpiterà per entrare tra i titolari della singolare staffetta che si disputa solo a livello Under 18 (foto OnYourMarks.it).