CIVITELLA PAGANICO – Prosegue l’intervento di ammodernamento della strada statale 223 “di Paganico” nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della E78 Grosseto-Siena. Nei giorni scorsi Anas ha portato a termine la demolizione del viadotto “San Lorenzo”, situato sulla vecchia carreggiata interessata dalle opere di riqualificazione.

L’abbattimento della struttura è stato effettuato attraverso una tecnica di brillamento controllato con l’impiego di esplosivo. L’intervento si è svolto sotto il coordinamento di Anas ed è stato eseguito dall’associazione temporanea di imprese Itinera Monaco, incaricata dell’appalto, con il supporto della società specializzata Nitrex. Per completare l’operazione sono stati utilizzati complessivamente 89 chilogrammi di esplosivo.

Il nuovo viadotto

Il viadotto San Lorenzo, lungo 167 metri, sarà ricostruito nel corso dei lavori previsti sul tratto della vecchia carreggiata. Una volta completato l’intervento, la nuova infrastruttura entrerà a far parte della configurazione definitiva della statale e sarà destinata al traffico diretto verso Grosseto.

Il lotto 4 dell’intervento

Il lotto 4 riguarda un tratto di circa 2,8 chilometri compreso tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto. L’opera consentirà di collegare due segmenti della statale già interessati dall’ammodernamento e rappresenta un investimento complessivo di 106 milioni di euro.

Il progetto comprende inoltre la realizzazione e l’adeguamento di numerose opere d’arte. In particolare sono previsti otto viadotti, quattro per ciascun senso di marcia, che sviluppano una lunghezza complessiva di circa 1,8 chilometri. Il programma dei lavori include anche due gallerie, una di nuova costruzione e una oggetto di adeguamento, per un’estensione totale di circa 550 metri.