PRATA – Un importante traguardo accademico per un giovane originario della Maremma. Anass Chair, cresciuto a Prata, nel comune di Massa Marittima, ha conseguito il 2 luglio la laurea magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari all’Università di Pisa, ottenendo il massimo dei voti: 110 su 110 e lode.

Oggi Anass lavora a Firenze come revisore contabile presso EY, un’esperienza professionale che gli ha consentito di approfondire concretamente molti dei temi affrontati durante il percorso universitario e che si è rivelata preziosa anche per lo sviluppo della tesi di laurea.

L’elaborato finale è stato dedicato all’applicazione e al confronto di diversi modelli previsionali agli indicatori di bilancio, attraverso un’analisi empirica condotta sul Gruppo EL.EN., azienda italiana quotata. Un lavoro che unisce ricerca accademica e applicazione pratica, mettendo in luce competenze maturate sia negli studi sia nell’attività professionale.

Nonostante viva e lavori a Firenze, Anass continua a mantenere un forte legame con Prata e con il territorio in cui è cresciuto. Proprio la sua famiglia lo ha incoraggiato a condividere questo momento di soddisfazione con la comunità locale, affinché il traguardo raggiunto possa essere motivo di orgoglio anche per il paese.

In occasione della laurea, Anass ha voluto rivolgere un pensiero speciale a suo cugino, dedicandogli questo importante successo con l’augurio che possa tornare presto più forte di prima.

Alla redazione sono state inviate anche alcune fotografie della giornata della proclamazione, sia individuali sia insieme alla famiglia, a ricordo di un momento che segna l’inizio di un nuovo capitolo personale e professionale.