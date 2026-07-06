Foto di repertorio

GROSSETO – Chiusura delle iscrizioni per la 17esima edizione della Staffetta di Canapone in programma mercoledì 8 con partenza alle 21 in piazza Duomo a Grosseto. Da oggi si potrà accedere alla manifestazione solo nel ruolo di riserva.

Al momento sono 34 squadre con oltre 140 persone comprese le riserve, che si contenderanno la vittoria finale di questa gara diventata ormai appuntamento fisso dell’estate grossetana per tutti gli amanti della corsa.

Ideata e riproposta dal Marathon Bike, Uisp e Avis Grosseto, è patrocinata dal Comune e Provincia di Grosseto. La manifestazione viene considerata nell’ambiente podistico nazionale, unica nel suo genere in virtù di un sofisticato regolamento che dà a tutti le stesse probabilità di arrivare primi e in egual misura arrivare ultimi anche e soprattutto dopo la composizione delle squadre.

Prima della staffetta un’interessante garetta di 60 metri per bambini fino ai 10 anni, denominata “Una cronometro per Canapone” che anno scorso registrò al via più di 150 bambini. I piccoli partiranno uno per volta e alla fine della prova verrà consegnata loro la medaglia ricordo, premio e foto sul podio. Iscrizione gratuita sul posto a partire dalle 18.30 circa sino alle 20.

Gli organizzatori si scusano ancora una volta con i residenti del centro storico, per i disagi che si potranno verificare durante tutto l’arco della manifestazione che durerà un’ora circa. Queste le strade interessate dall’evento: Piazza Duomo, Via Manin, Via Mazzini, Sala Eden, Via Molino a Vento, Via Mazzini, Piazza del Sale, Via San Martino, Via Dell’Unione, Via Saffi, Porta Vecchia, Piazza Esperanto, Passeggiata intorno al Cassero, Via Saffi, Via Montebello, Piazza San Francesco, Via Ginori, Via Garibaldi, Piazza Mensini, Strada Garibaldi, Corso Carducci, Piazza Duomo, per un totale di 3 chilometri e 600 metri.