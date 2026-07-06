CASTELL’AZZARA – Se il sogno di acquistare un immobile sembra sempre più lontano a causa dei prezzi proibitivi del mercato immobiliare, la provincia di Grosseto offre ancora delle opportunità accattivanti. A rivelarlo è l’ultimo report dell’Ufficio Studi di idealista, che ha analizzato i comuni più convenienti d’Italia per chi intende investire nel mattone nel secondo trimestre del 2026.
Il caso di Castell’Azzara
Nella classifica nazionale dei 25 centri dove acquistare casa è più economico, spicca la presenza di Castell’Azzara. Il comune amiatino si posiziona come il luogo più accessibile dell’intera Toscana, con un prezzo medio di vendita di 479 euro al metro quadrato.
Un dato che assume una rilevanza particolare se confrontato con la media regionale: il risparmio potenziale per chi sceglie di acquistare a Castell’Azzara rispetto alla media toscana (che si attesta sui 2.464 euro al mq) è dell’81%. Si tratta di uno dei divari più ampi registrati in tutto il territorio nazionale, paragonabile solo a quello rilevato in comuni lombardi come Sermide e Felonica.
Castell’Azzara è terzo nella classifica nazionale che compara i record regionali.
A livello italiano, il podio dei comuni più economici vede in testa Mosso (Biella) con 331 euro/mq, seguito dai centri siciliani di Mussomeli (363 euro/mq) e Grammichele (382 euro/mq). Sono questi gli unici tre mercati in tutto il Paese a scendere sotto la soglia psicologica dei 400 euro al metro quadrato, a fronte di una media nazionale che si aggira intorno ai 1.903 euro al mq.
Castell’Azzara si inserisce dunque nel gruppo dei comuni “sotto i 500 euro”, un club esclusivo che comprende località sparse da Nord a Sud, come Borgorose nel Lazio o Salice Salentino in Puglia.
Un’opportunità per il territorio: l’isola vicino all’Amiata
La classifica di idealista conferma come, anche all’interno di regioni caratterizzate da mercati immobiliari trainanti e spesso molto costosi come la Toscana, esistano “isole” di grande convenienza economica.
Per chi cerca una soluzione abitativa vicina all’Amiata, o per chi desidera investire in un borgo che punta sulla qualità della vita e sul valore storico del territorio, i dati confermano Castell’Azzara come una realtà di estremo interesse economico, capace di offrire un accesso alla proprietà immobiliare a costi decisamente competitivi rispetto agli standard di mercato attuali.