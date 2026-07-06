GROSSETO – Il Partito Democratico della provincia di Grosseto esprime soddisfazione per la scelta del gruppo Pd della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati di inserire la Maremma tra le tappe di Agrotour 2026, il percorso di ascolto e confronto dedicato al futuro dell’agricoltura italiana.

Giovedì 9 luglio, alle ore 17.00, presso il Granaio Lorenese della Spergolaia, si terrà l’incontro pubblico “Verso l’agricoltura del futuro: resilienza, innovazione e sostenibilità“, un momento di confronto con imprese agricole, organizzazioni professionali, mondo della cooperazione e istituzioni.

Ad aprire i lavori sarà Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico di Grosseto. Saranno presenti Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico della Toscana, Antonella Forattini, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, i deputati Marco Simiani, Nadia Romeo e Stefano Vaccari, oltre all’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Marras.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Agrotour 2026, che il 9 e 10 luglio porterà i parlamentari della Commissione Agricoltura e i rappresentanti del Partito Democratico in visita ad alcune delle più significative realtà produttive della Toscana. Il tour toccherà la Cooperativa dei Pescatori di Orbetello, l’allevamento dei butteri di Terre Regionali Toscane alla Spergolaia, l’azienda zootecnica Tocchi a Pingrosso, la Cooperativa Terre d’Etruria, in località San Martino (via La Serenissima), l’Oleificio Olma di Braccagni e l’azienda vitivinicola Antinori al Bargino.

«Sono particolarmente soddisfatto che il gruppo del Partito democratico in Commissione Agricoltura della Camera abbia scelto la Maremma come una delle tappe di Agrotour 2026. La nostra provincia rappresenta una delle realtà agricole più importanti del Paese, con produzioni di eccellenza, un forte sistema cooperativo e imprese che ogni giorno investono in qualità, innovazione e sostenibilità. Sarà un’occasione preziosa per ascoltare direttamente le esigenze del territorio e costruire, insieme agli operatori del settore, proposte concrete sulle grandi sfide che attendono l’agricoltura: dalla competitività alla gestione della risorsa idrica, dall’innovazione al ricambio generazionale» dichiara Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico di Grosseto.

«Ringrazio il segretario regionale Emiliano Fossi, i parlamentari Antonella Forattini, Marco Simiani, Nadia Romeo e Stefano Vaccari e l’assessore regionale Leonardo Marras per la loro presenza e per l’attenzione che stanno dedicando alla Maremma. Invito le organizzazioni professionali, il mondo della cooperazione, le imprese agricole, gli amministratori e tutti gli interessati a partecipare a questo momento di confronto, convinto che dal dialogo con i territori possano nascere le migliori proposte per il futuro dell’agricoltura toscana e italiana».