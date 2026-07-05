GROSSETO – Si chiudono nel segno dei record i Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera paralimpica di Grosseto. Allo Stadio Zecchini, l’acuto di giornata è il nuovo primato europeo stabilito da Ange Bertin Poggiani sui 200 T38, con il portacolori della ILoveRun Athletic Terni che ferma il cronometro a 22.22, firmando il miglior tempo di sempre a livello continentale (foto Bertolini, Bizzi e Bosio/Fispes).

Grande prova anche al femminile, con Giuliana Chiara Filippi che, all’esordio stagionale sulla distanza, abbatte per la prima volta il muro dei 29 secondi e riscrive il record italiano T64 in 28.85 con i colori del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Si conferma in grande stato di forma Francesco Loragno (Fiamme Azzurre), che lima il proprio personale sui 200 T64 portandolo a 22.43, a precedere Riccardo Bagaini (GSPD), sul traguardo in 22.62. Il campione del mondo T44 Marco Cicchetti ferma il cronometro in 23.58, tempo fotocopia del crono che gli era valso proprio l’oro iridato a Nuova Delhi lo scorso anno.

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Assoluti paralimpici, esordio spettacolo allo Zecchini

Personale migliorato anche per Riccardo Dalla Mana (Fiamme Oro Padova), che corre i 200 T11 in 24.41, e per Ephrem Bona (Omero Bergamo), autore di un 28.53. Sui 200 T12, Saliou Diane (Omero Bergamo) sfiora invece il proprio primato personale, chiudendo in 23.23, ad appena tre centesimi dal suo miglior crono.

Tra gli altri risultati di giornata, un convincente Carlo Fabio Marcello Calcagni (Keep Fit) conclude i 200 T72 in 29.63, con Davide Fiore (Lyceum Roma XIII) che termina la prova in 44.21. Davide Bartolo Morana (Sempione 82) corre i 200 T62 in 24.21, mentre Emanuele Di Marino (GSPD) fa segnare 25.42 tra gli atleti T44. In campo femminile, Arjola Dedaj (Anthropos) chiude i 200 T11 in 29.59, mentre Valentina Petrillo (Omero Bergamo) completa la prova dei 200 T12 in 27.14.

Migliora il secondo record nazionale in due giorni Giuseppe Averna (Pro Sport), che dopo aver abbassato il riferimento sui 1500, riscrive anche il primato italiano degli 800 T72 in 3:01.01. Rosetta Saturnino (Handy Sport Ragusa) si prende la soddisfazione di stabilire la miglior prestazione italiana sui 200 T72 con il crono di 53.99.

Meno brillanti rispetto alla giornata di ieri le prove dei protagonisti dei lanci, con Assunta Legnante (Anthropos), molto condizionata da un dolore alla mano e impegnata nella terza gara del weekend, che conclude il disco F11 con 30,18. Oney Tapia (Fiamme Azzurre) nel peso F11 si ferma a 11,71, mentre Rigivan Ganeshamoorthy (Anthropos) trova la misura utile soltanto all’ultimo lancio del giavellotto F52, terminando con 15,18. Ancora convincente l’atleta del CUS Brescia Matteo Chiarlone, che nel peso F13 mette a referto un miglior tentativo da 10,03.

Soddisfatto dei riscontri ottenuti nel corso della manifestazione il Direttore Tecnico della Nazionale Orazio Scarpa: “Giungono al termine due giorni di Campionati Italiani da un punto di vista tecnico soddisfacenti, in cui abbiamo monitorato gli atleti del Club Azzurro e alcuni atleti emergenti. Si è gareggiato in condizioni non proprio ottimali da un punto di vista climatico, ma le risposte sono state importanti. I ragazzi hanno risposto presente anche in mancanza di una manifestazione di punta internazionale.

Stiamo lavorando in vista del 2027, dunque tutti gli atleti, i tecnici e le società sono allineati su questo obiettivo e, nonostante la stagione in corso sia di transizione, è importante per consolidare la preparazione e rifinire i dettagli tecnici. Oggi abbiamo potuto valutare che il percorso è in linea con la stagione. Gli esiti stessi, tra cui diversi record italiani e soprattutto un record europeo di un atleta emergente, sono risultati concreti che migliorano quanto di buono è già stato fatto nel corso dell’anno.

Guardiamo avanti con buone prospettive ai prossimi appuntamenti della stagione, tra cui alcuni meeting importanti come Leverkusen, a cui parteciperemo come delegazione italiana. Anche a livello giovanile i riscontri sono stati positivi, come confermato dalla struttura tecnica dedicata”.