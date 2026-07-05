SOVANA – Una turista è rimasta ferita a un piede nel pomeriggio all’interno del parco archeologico di Sovana. La donna, durante la visita alle tombe etrusche, è scivolata lungo un sentiero, riportando un infortunio che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto, con il distaccamento volontari di Marciano. La squadra di terra, insieme al personale sanitario, ha raggiunto la donna lungo il percorso.

Il trasferimento in ospedale

Una volta stabilizzata, la turista è stata trasportata fino all’ambulanza e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Pitigliano.