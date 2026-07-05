GROSSETO – La foto (anzi le foto) che vi proponiamo oggi sono state scattate probabilmente attorno agli anni ’60.

Si direbbe un pranzo importante, forse un matrimonio, o una comunione. I bambini, eleganti, con tanto di cravatta, sono seduti tutti vicini, non mescolati agli adulti. Le due foto sembrano consecutive di una stessa tavolata, forse a ferro di cavallo. Fuori si vedono dei panni stesi, sul tavolo i fiaschi di vino ricoperti con la rafia, e i fiori freschi. Non sappiamo dove la foto sia stata scattata né chi siano le persone ritratte, per questo ci affidiamo a voi.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era