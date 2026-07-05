GROSSETO – Ancora una medaglia tricolore per Mattia Bartolini. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema conquista l’argento nel lancio del disco ai Campionati Italiani Under 20 di Caorle, confermandosi tra i migliori specialisti italiani della categoria.

Il grossetano classe 2008 allenato da Francesco Angius ha chiuso la sua prova con la misura di 55,84 metri, ottenuta al terzo turno, che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio nazionale. Il titolo italiano è andato al favoritissimo della vigilia Francesco D’Angelo, che dopo “la grande paura” dei due nulli ai primi due lanci, mette le cose in chiaro arrivando a 61,20 metri, misura vincente.

Bartolini è risultato essere di gran lunga il miglior atleta al primo anno di categoria, con il bronzo che è andato al coetaneo veneto Bernardinello (51,59m), oltre che l’ennesima conferma di una stagione straordinaria. A maggio, infatti, aveva centrato il minimo di partecipazione per i Campionati Mondiali Under 20 di Eugene grazie a un lancio da 56,06 metri con il disco da 1,750 kg, superando di sei centimetri lo standard richiesto dalla federazione per la partecipazione alla rassegna iridata. Poi un ulteriore progresso al Meeting Gold sulla pedana di casa che lo ha portato all’attuale primato personale di 56,22m.

Il giovane atleta dell’Atletica Grosseto Banca Tema si presentava a Caorle con il prestigioso status di primatista italiano Under 18, grazie al 63,60 ottenuto nel 2025 con l’attrezzo di categoria da 1,5 kg, misura che rappresenta ancora oggi la migliore prestazione nazionale allievi di sempre.

L’argento veneto arricchisce ulteriormente un palmarès già importante per un atleta che, pur essendo ancora al primo anno della categoria junior, è riuscito a conquistare una medaglia nazionale confrontandosi con avversari più grandi di un anno. Un segnale di continuità e maturità agonistica in vista del grande appuntamento estivo con i Mondiali Under 20, dove Bartolini proverà a portare i colori azzurri e quelli dell’Atletica Grosseto Banca Tema sulla ribalta internazionale.

Caorle che ha registrato anche l’ennesima prestazione ad alti livelli per Filippo Gorelli, che taglia il traguardo in nona posizione dei 5.000m di marcia (21:27.34). Poi il 12mo posto di Thomas Nencini nei 400m, l’argento di pochi giorni fa nella rassegna tricolore U18, completa il giro di pista della manifestazione riservata alla categoria superiore in 48.47 (foto Grana/Fidal).