SCARLINO – Aggiornamento ore 18: L’uomo si sarebbe tuffato e si sarebbe sentito male forse a causa dello sbalzo termico. Tirato fuori dall’acqua è stato attaccato a defibrillatore in attesa dei sanitari che sono arrivati in breve tempo, poi la Croce rossa di Castiglione della Pescaia ha portato l’uomo dove era atterrato Pegaso che l’ha trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena.

News ore 17.46: Malore in acqua, nella zona del Punotone a Scarlino, verso le 16.30 di oggi.

Un uomo di 42 anni sarebbe andato in arresto cardiaco mentre si trovava in acqua davanti alla spiaggia libera di Polveriera, al pontile del Puntone.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa e l’elisoccorso Pegaso. I medici sono stati calati con il verricello in spiaggia poi l’elisoccorso è atterrato in un campo vicino.

L’uomo è stato a lungo rianimato dai sanitari, poi è stato trasportato dove si trova Pegaso e portato in ospedale a Siena in gravi condizioni.