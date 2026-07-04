ORBETELLO – «A meno di un anno dalle prossime elezioni amministrative è inutile negare che il silenzio assordante che si percepisce non è valutabile come preludio a qualcosa di positivo».

A dirlo in una nota è il consiglio direttivo di “Orbetello Bene Comune”.

«Ad oggi – affermano – si riflette (almeno per chi lo sta facendo) con uno scenario politico (riferito ai partiti politici e alle loro estensioni ed effetti) di questo tipo: l’attuale sindaco Andrea Casamenti è disponibile al terzo mandato, ma la coalizione che lo sostiene non ha sciolto alcuna riserva, specie dopo la disfatta delle elezioni provinciali che sono seguite alla sconfitta, seppur di misura, alle regionali; l’opposizione (sia consiliare che extra consiliare) non ha dato particolari segni di vita e le recenti vicende del congresso del Pd hanno manifestato, almeno per chi legge le informazioni per quello che pesano, uno stato di grave difficoltà;

Domenico Covitto ha manifestato la sua volontà di candidarsi a sindaco, ma non si individua con quale schieramento e con quale progettualità; le frazioni di Talamone e Fonteblanda sono giunte ad avere ricevuto assenso dalla Regione per indire la raccolta delle firme per la scissione dal Comune di Orbetello per migrare con il Comune di Magliano in Toscana».

«Dal punto di vista dei cittadini, per lo meno quelli che frequentano il nostro comitato (giunto in questi giorni nuovamente a superare di gran lunga le 200 iscrizioni e a intercettare mediamente un ulteriore centinaio di cittadini simpatizzanti), la situazione è imbarazzante: la Laguna langue e si difende da sola, del “Parco Ambientale-Consorzio” ancora non si vede nemmeno l’identikit; la viabilità generale è rimasta ferma ai lavori di Di Vincenzo, con ulteriori impedimenti circa i cantieri Amas ad Albinia, le criticità di Casa Brancazzi lontane dal vedere soluzioni, la viabilità ferroviaria praticamente senza alcun presidio pubblico con le stazioni esistenti ridotte a ruderi abbandonati; la viabilità ciclabile è allo stato progettuale della giunta Monica Paffetti; il centro di Orbetello e le sue frazioni sono ridotti in condizioni discutibili, abbandonate e senza servizi essenziali, nonché prese d’assalto da cinghiali e colonie di topi; nessuna visione generale di prospettiva e nessuna opera in cantiere; nessuna prospettiva per i giovani, costretti a “emigrare” sia per completare i loro studi che per trovare un’occupazione dignitosa, in quanto sul nostro territorio prevalgono forme di occupazione precarie, stagionali (ma sempre meno durature e spesso fuori dalle regole contrattuali)».

«In questo scenario – prosegue la nota – è ovvio che i cittadini che hanno frequentato le attività presentate dal nostro comitato si sentono nel diritto, ma anche nel dovere, di pensare e proporre idee e proposte per almeno iniziare a discutere su quale tipo di amministrazione desiderano avere dopo le future elezioni. I cittadini attivisti del nostro comitato civico si sono interrogati recentemente e hanno richiesto al consiglio direttivo la convocazione di un’assemblea pubblica dedicata a questo argomento, tenutasi lo scorso 29 giugno presso il centro culturale “Paragrano”. L’assemblea ha lungamente discusso e sono prevalse diverse considerazioni che sono poi divenute parte di una proposta univoca che rendiamo pubblica: Obc non è in alcun modo intenzionato a diventare una lista civica, in quanto non è nelle sue prerogative e tale attività non è prevista dallo statuto; Obc è però cosciente che le proposte messe in campo in ordine a visioni sulla gestione della Laguna, sul risanamento ambientale generale, sulla necessità di elaborare un progetto di Rigenerazione Urbana, sulla necessità di elaborare una visione turistica su area vasta intercomunale, sulla necessità di studiare un progetto sociale per offrire opportunità di lavoro ai giovani, di valorizzare i beni culturali esistenti e renderli fruibili ai cittadini e ai visitatori, abbiano tracciato una linea tra il prima e il possibile dopo; che sulla base di queste attività realizzate si possa aprire un confronto pubblico, un “Cantiere”, che possa dare la possibilità di mettere in discussione il lavoro fatto e arricchirlo con ulteriori idee e proposte da parte di chiunque abbia a cuore il futuro del nostro territorio».

«Pertanto, l’assemblea, oltre che informare gli iscritti e simpatizzanti a titolo individuale, ha deciso di dare mandato al consiglio direttivo di comunicare l’apertura del “Cantiere” di discussione e confronto pubblico, al quale potranno partecipare tutti i soggetti aggregati presenti sul territorio (partiti politici, altre associazioni di cittadini, associazioni di categoria, sindacati, ecc.).

Qualsiasi soggetto interessato al confronto è gradito e Obc, per tramite del suo consiglio direttivo, è aperto al confronto con chi volesse interloquire, totalmente disponibile a confrontarsi sulle progettualità già elaborate, parimenti totalmente disponibile ad ascoltare e comprendere le progettualità altrui, con la riserva di essere sottoposto all’onere di riportare ogni passaggio eventuale per la ratifica, in senso positivo (condivisione di intenti) o negativo (distanze incolmabili), in assemblea pubblica aperta».

Gli attivisti di Obc ritengono che «questo sia il proprio doveroso contributo alla crescita democratica del nostro Comune, ormai abituato a meccanismi di antipolitica che allontanano tutti, soprattutto i giovani, dalla partecipazione attiva. Chiunque desideri discutere si faccia avanti, la porta di Obc è sempre aperta a tutti coloro che si pongono in modo trasparente e proattivo per dare un futuro al nostro territorio».