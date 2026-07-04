Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Pochi minuti, come se stessero aprendo la porta con la chiave. E invece usano il decoder Topolino, una sorta di chiave universale (differente a seconda della marca del cilindro) con due alette sul manico (da qui il nome) in dotazione ai fabbri per aprire le porte, ma che in mano ai ladri diventa uno strumento micidiale, che apre le porte senza forzarle.

Sembra questa la tecnica usata per alcuni furti messi a segno dai malviventi a Castiglione della Pescaia. Anzi dalle malviventi, perché sarebbero state avvistate due donne, proprio in concomitanza e nei luoghi dei furti.

Chi sono le due sospettate

Due donne con in testa un cappello a falde larghe, circa 40 anni. «Sembrano due turiste fai da te» così sarebbero state descritte da chi le ha viste. Robuste, con grandi borse piene di oggetti (forse il bottino?). Con un accento di fuori.

Aspettano che non ci sia nessuno, entrano in casa, arraffano quel che possono: soldi, gioielli, anche vestiti, purché a portata di mano. No cose elettroniche, forse perché potrebbero essere rintracciabili o lo smercio è più difficile. Poi se ne vanno.

Sei colpi in una settimana

Il tutto in pochissimi minuti. A fine giugno hanno colpito più volte: sei appartamenti nel periodo che va dal 24 al 30 giugno.

È stata fatta denuncia e le due sarebbero state riprese da alcune telecamere a circuito chiuso.