FOLLONICA – È stato rinviato il funerale di Rocco Vaneria, l’uomo trovato morto giovedì 2 luglio, a Follonica, nella sua ditta edile, accanto al camion.
I funerali avrebbero dovuto svolgersi oggi ma i manifesti dell’agenzia di onoranze funebri Masini, Bartaletti e Berti avvertono che il funerale “non verrà celebrato il 4 luglio per accertamenti della Procura”.
La salma era stata restituita alla famiglia dopo il sopralluogo delle forze dell’ordine visto che la morte era avvenuta in un luogo di lavoro.
Il magistrato ha però disposto la ricognizione cadaverica e la famiglia attende dunque ancora il nulla osta che consentirà di celebrare le esequie.
Cronaca
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