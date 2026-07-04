FOLLONICA – Il Rotary Club Follonica ha celebrato il tradizionale passaggio delle consegne tra il presidente uscente Gabriele Pazzagli e il nuovo presidente Maurizio Petri.

La cerimonia del passaggio del collare segna l’inizio del nuovo anno rotariano per lo storico club del Golfo, reduce dai recenti festeggiamenti per i suoi 60 anni di età.

Il presidente uscente, Gabriele Pazzagli, ha tracciato il bilancio estremamente positivo del suo mandato. Sotto la sua guida, il Rotary Club Follonica ha consolidato la sua presenza nella comunità principalmente attraverso: progetti di service a forte impatto locale; conferenze dedicate allo sviluppo occupazionale e imprenditoriale; iniziative culturali e di sensibilizzazione legate alla valorizzazione del territorio.

Con il passaggio del testimone, Maurizio Petri assume ufficialmente la guida del club. Nel suo discorso di insediamento, il neopresidente ha espresso «profonda gratitudine per la fiducia accordata» e ha delineato le principali linee programmatiche del suo mandato: progetti che mirino ai diritti e all’inclusione di persone affette da disabilità, oltre alla continuità operativa dei progetti storici del club.

Alla serata hanno preso parte numerosi soci e familiari. Presenti anche autorità rotariane: Susanna Biagini (prefetto distretto 2071), Massimo Ciancagli (assistente del governatore area Maremma 1). Presente anche la presidente dell’Inner Wheel Follonica, Mariella Fusi. Un grazie a Gabriele Pazzagli per l’ottimo lavoro svolto e in bocca al lupo per un buon lavoro a Maurizio Petri.

Di seguito il consiglio direttivo: presidente: Maurizio Petri; segretario: Giuseppe Di Buduo; vicepresidente: Carlo Gistri; tesoriere: Giacomo Manni; prefetto: Alberto Achilli; presidente incoming: Alberto Achilli; consigliere: Vincenzo Benedetto; consigliere: Sabrina Benicchi; consigliere: Gabriele Bini; consigliere: Fabio Maria Carlini; consigliere: Valerio Pacini.