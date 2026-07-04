MONTIERI – Il Montieri Calcio riparte ufficialmente con un progetto rinnovato e radicato nel territorio. Ai locali sociali del “Domiziano”, è stata decisiva l’assemblea che ha sancito la ricostituzione del Consiglio Direttivo del club e l’affidamento delle cariche principali per la nuova stagione in Seconda Categoria.

La presidenza della società è stata affidata ad Andrea Petri, che guiderà il club in questo nuovo corso, coadiuvato da Gregor Gilas nel ruolo di segretario. Sul fronte tecnico, la guida della prima squadra è stata affidata a mister Vincenzo Pellecchia, che avrà come vice Luca Oldoni; a quest’ultimo sarà inoltre affidata la panchina della squadra di calcio a 5.

Già al completo la rosa della squadra oltre ai quadri tecnici definiti, con la dirigenza attualmente al lavoro solo per limare gli ultimi dettagli. Il nuovo assetto societario si è espresso con chiari obiettivi programmatici: mettere al centro la valorizzazione dei giovani del comune e del territorio, e operare per ricollocare la società maggiormente addentro al paese e al contesto comunitario, rafforzando il legame tra la squadra e la cittadinanza.

La società intera desidera esprimere un ringraziamento al consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto e l’impegno profuso. La squadra, lo staff tecnico e la nuova dirigenza verranno presentati ufficialmente a tifosi e appassionati in un prossimo evento pubblico che si terrà a Montieri.