PITIGLIANO – Niente inaugurazioni ufficiali né tagli del nastro. La nuova scalinata pedonale che collega il Corso e piazza della Repubblica alla zona della Selciata apre oggi 4 luglio 2026. E lo fa in modo discreto, con un semplice video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Una scelta non casuale, legata ai tempi lunghi di un’opera attesa da oltre vent’anni.

Ad annunciare l’apertura è stato direttamente il sindaco Giovanni Gentili, che ha preferito un tono sobrio: «Sono qui per darvi una buona notizia: a partire da oggi è aperto finalmente un nuovo accesso pedonale al centro storico» racconta introducendo l’opera nel video.

La nuova scalinata a Pitigliano rappresenta un collegamento aggiuntivo tra due aree importanti del borgo, migliorando la fruibilità del centro sia per i residenti che per i visitatori. Un passaggio che si affianca a quello già esistente nella zona della Fratta e che punta a rendere più accessibile la parte più antica del paese.

L’apertura è avvenuta senza celebrazioni, proprio per la storia travagliata dell’intervento. «Non abbiamo fatto il classico taglio del nastro perché c’è poco da festeggiare: son vent’anni che si va avanti con questi lavori», ha spiegato il sindaco, ricordando i ritardi accumulati nel tempo.

Ora la scalinata, presto l’ascensore

Come racconta il sindaco di Pitigliano nel video, infatti, il progetto è stato avviato nei primi anni Duemila e finanziato con diverse centinaia di migliaia di euro, ma ha incontrato numerose difficoltà tecniche e amministrative. Tra queste, anche la necessità di reperire nuovi fondi per completare elementi essenziali come le ringhiere, inizialmente non previste e inserite nel progetto proprio dall’amministrazione Gentili. Un intervento che, come ricorda il sindaco, ha richiesto ulteriori risorse comunali lo scorso anno.

«Oggi diamo il via e apriamo questa nuova scalinata pedonale – racconta il sindaco nel video – Entro la fine dell’anno l’obiettivo è attivare gli ascensori per permettere la chiusura di questo lavoro».

L’apertura della scalinata rappresenta quindi solo una tappa di un progetto più ampio, che punta a migliorare l’accessibilità del centro storico anche per chi ha difficoltà motorie.

Nel frattempo, senza cerimonie e con un annuncio essenziale, la nuova scalinata è già a disposizione della comunità: un’opera attesa da anni che entra finalmente a far parte del paese, tra soddisfazione silenziosa e inevitabili riflessioni sui tempi che, a volte, finiscono per intrappolare alcune opere pubbliche.