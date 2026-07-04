ORBETELLO – Nuova cintura nera di karate per il team Tana delle Tigri. L’associazione della Costa d’Argento ha accompagnato agli esami regionali Csen Daniel Bereza, di Fonteblanda, un ragazzo di sedici anni che inseguiva l’ambito traguardo fin da piccolo.

Lungo, faticoso e impegnativo il percorso che ha portato Daniel a sostenere gli esami. Dopo più di dodici anni e tre anni di cintura marrone, l’atleta ha avuto l’onore di sostenere la sessione di esami di fronte ad una commissione altamente qualificata con a capo il signor Alessandro Fasulo 9° Dan, uno dei pochi in Italia oltre che precursore del Karate in Toscana ed in Italia.

Nonostante il programma di esame richiesto, la commissione ha messo alla prova il ragazzo con molti fuori programma a cui Daniel ha saputo dare risposte positive. L’esame durato un’ora e mezzo circa, davanti ad una commissione esperta ed esigente, è stato affrontato dal ragazzo con una certa ansia, che svaniva man mano che gli venivano chiesti alcuni esercizi tecnici.

Dopo aver eseguito tutto il programma d’esame e gli extra da parte della commissione, a cui ha assistito anche il suo Maestro Nevio Sabatini, Daniel Bereza ha ufficialmente ricevuto la cintura Nera 1° Dan a cui farà seguito il diploma Nazionale, direttamente dal Maestro Fasulo, con i complimenti di tutta la commissione, rivolti poi al Maestro Nevio Sabatini per la preparazione impartitagli.