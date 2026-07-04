Foto di repertorio

GROSSETO – Primo evento ufficiale per il Grifone.

“Il conto alla rovescia è iniziato – ha diramato la società –. Giovedì 9 luglio, alle 18.30 al Lux Lounge Drink in via Orcagna, l’US Grosseto 1912 darà ufficialmente il via alla stagione del ritorno in Serie C”.

“Un appuntamento speciale per inaugurare insieme una nuova avventura, presentare il progetto biancorosso e condividere con tifosi, partner e istituzioni l’entusiasmo di un traguardo conquistato con passione, sacrificio e determinazione. È il calcio d’inizio di una nuova storia da scrivere insieme”.