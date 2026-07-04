SORANO – Un incendio di sterpaglie ha interessato nel pomeriggio di oggi, 4 luglio, un terreno agricolo lungo la strada provinciale 12, in direzione di Onano (VT), nel comune di Sorano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sorano, dipendente dal comando provinciale di Grosseto, insieme al personale antincendio boschivo della Regione Toscana, in forza all’Unione dei Comuni Colline del Fiora.

Le squadre hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme, che hanno interessato una porzione di terreno agricolo senza propagarsi alle aree circostanti.