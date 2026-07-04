GROSSETO – Notte magica a Grosseto per Francesco Acatullo che si conferma campione italiano dei pesi leggeri difendendo la cintura dall’assalto di Davide Carpentieri. Un match duro, affrontato a viso aperto da entrambi i pugili per un confronto ad altissima intensità, in grado di impreziosire l’evento “Grosseto Boxing Night”, organizzato grazie alla collaborazione tra Rosanna Conti Cavini Boxe, Comune di Grosseto e Pugilistica Grossetana Umberto Cavini.

Sul ring, collocato nella centralissima piazza Duomo, Acatullo ha preso subito il comando delle operazioni, portandosi avanti nel punteggio al termine delle prime tre riprese. Un vantaggio confermato con il progredire del match, grazie soprattutto a scambi veloci che hanno messo in difficoltà Carpentieri. Di contro “Piombo”, sostenuto a gran voce dal pubblico, ha tenuto molto bene il ring, tentando in tutti i modi di rientrare sull’avversario, fino al gong dell’ultima ripresa. La “Tigre di Caivano” però, ha gestito il finale dell’incontro con grande maturità, portando a casa una vittoria netta e senza contestazioni: ai punti e con verdetto unanime.

“Un grandissimo match che ha impreziosito una serata fantastica – racconta la manager Monia Cavini – perché Francesco ha dimostrato di essere ancora una volta in forte crescita, confermando di aver preparato questo match ostico alla perfezione, sia dal punto di vista dell’intensità atletica, sia nella capacità di sapere gestire i momenti più delicati”.

Una soddisfazione che si estende a tutta l’intera serata, con un successo di “Grosseto Boxing Night” tangibile nei numeri: con una piazza gremita all’inverosimile e l’entusiasmo crescente del pubblico grossetano. “La nostra città è sempre generosa nei nostri confronti – spiega la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – per questo motivo abbiamo fatto un grande sforzo per regalare al pubblico un grande evento sportivo e una serata carica di emozioni per tutti i presenti”. Per la RCC Boxe sono arrivati ottimi riscontri anche dai quattro match professionistici che hanno visto salire sul ring gli atleti del sodalizio maremmano. Nei pesi leggeri Matteo Impieri ha vinto ai punti contro l’inglese Louis Normann al termine di sei riprese molto combattute.

Missione compiuta anche per il nuovo acquisto in casa RCC Boxe Yailler Vasquez Ramirez, che ha prevalso ai punti su Fabio Cavallucci nei superpiuma. Nei pesi supermedi, invece, vittoria prima del limite per Matteo Giovannini che ha superato il britannico John Brennan, chiudendo la contesa alla prima ripresa. Infine, buon match anche per Eduardo Giustini che a fine ottobre combatterà per il titolo europeo. Il pugile di San Frediano ha battuto ai punti l’inglese Dan Breeze, nei pesi massimi, al termine di sei ottime riprese. “È stata una serata perfetta – dice con un pizzico d’orgoglio Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini – perché assieme ai risultati sono arrivati anche gli apprezzamenti del pubblico per lo spettacolo che è stata allestito nel centro storico di Grosseto. Siamo contenti che tutto sia andato per il verso giust”».