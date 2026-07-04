GAVORRANO – Auto a fuoco stamattina mentre viaggiava tra la nuova rotatoria di Scarlino e Bagno di Gavorrano. Le fiamme hanno interessato anche una parte di vegetazione vicino alla carreggiata.

Il traffico è fermo e la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi per consentire anche le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale di Scarlino che per prima è intervenuta chiudendo subito la strada per gantarie la massima sicurezza.

L’incendio è stato domato in. breve tempo.