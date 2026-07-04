GROSSETO. Prendono il via con una mattinata ricca di emozioni i Campionati Italiani Assoluti di atletica paralimpica di Grosseto. Sulla pista dello stadio Carlo Zecchini arrivano subito prestazioni di alto profilo, tra campioni affermati, record personali e promettenti esordi (foto Bertolini, Bizzi, Bosio/Fispes).

Tra le corsie della pista toscana, la campionessa di casa e primatista mondiale dei 100 T63 Ambra Sabatini (Fiamme Gialle) taglia il traguardo con il crono di 14.75, conquistando il titolo italiano assoluto nella batteria che vede Giuliana Chiara Filippi (GSPD) correre un convincente 13.72 nella categoria T64. Al fianco delle due Azzurre esordisce a un Campionato Assoluto di Atletica paralimpica Beatrice Vio Grandis (Fiamme Oro Padova), che corre 14.64, a tre decimi dal record nazionale alla propria seconda prova in pista.

Gara al cardiopalma anche al maschile, con Francesco Loragno (Fiamme Azzurre) che si impone in 11.49, seguito da Fabio Bottazzini (GSPD) secondo in 11.66. Alle loro spalle Davide Bartolo Morana (Sempione 82) ferma il cronometro a 12.08, mentre i due velocisti del Club Azzurro Giovanile Francesco Imperio (T64, Nemo Cosenza) e Bona Ephrem (T63, Omero Bergamo) concludono rispettivamente in 12.85 e 13.88.

Migliora notevolmente il proprio primato personale sui 100 T12 Giorgia Fascetta (Pro Sesto Atletica Cernusco), che scende per la prima volta sotto i 13” e taglia il traguardo in 12.85. Si migliora anche Saliou Diane (Omero Bergamo), autore di un buon 11.40 nella stessa categoria.

Primato stagionale sui 100 T11 per l’atleta della Anthropos Arjola Dedaj, che ferma il cronometro in 13.61, tornando a infrangere la barriera dei 14”. Il primatista iridato Carlo Fabio Marcello Calcagni (Keep Fit) chiude i 100 T72 in 15.04, mentre al suo fianco il portacolori della Lyceum Roma XIII Davide Fiore termina la propria prova in 22.03.

Laura Morato (Sempione 82) corre i 100 T54 in 19.99, mentre il compagno di società Nicholas Zani chiude in 22.54. Valentina Petrillo (Omero Bergamo) fa segnare un crono da 13.14 nella categoria T12.

Gara della 4×100 combattuta fino all’ultimo, che premia il quartetto della società Sempione 82 composto da Stefano Gori, Alessia Friscia, Edoardo Cavallero e Laura Morato in 1:01.36. Seconda la Omero Bergamo con Valentina Petrillo, Ephrem Bona, Cristina Caironi e Giandomenico Sartor, sul traguardo in 1:01.71.

Il campione paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy conclude la propria prova nel disco F52 con un lancio da 23,34 ottenuto al terzo tentativo, mentre la compagna di società Assunta Legnante, al rientro dopo un infortunio che l’ha tenuta lontana dalle pedane per alcuni mesi, realizza 18,01 nella prova del giavellotto F11. Il giovane Matteo Chiarlone del CUS Brescia chiude invece la propria prova nel giavellotto F13 con una misura da 27,58.

I Campionati Italiani Paralimpici Assoluti di Atletica Leggera sono resi possibili grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Grosseto, della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto, nonché alla preziosa collaborazione dell’Atletica Grosseto Banca Tema e dell’Associazione Skeep.

Official Sponsor della Federazione: UniCredit, BBraun, Stellantis con Autonomy

Partner federali: Ormesa, Pmg Italia, Humantecar, Inail, Superabile Inail