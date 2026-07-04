GROSSETO – Giunge al termine la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica Paralimpica, in corso allo stadio Zecchini di Grosseto. Tra conferme dei grandi protagonisti dell’atletica azzurra, record italiani e primati personali, la sessione pomeridiana regala spettacolo in pista e in pedana (foto Bertolini, Bizzi e Bosio).

Sensazioni positive per l’oro iridato del disco F11 Oney Tapia, che in una gara in crescendo trova un buon 41,21 galvanizzato dalla presenza di atleti internazionali che insieme all’Azzurro hanno dato vita a una gara combattuta. Nel getto del peso F11, la campionessa di tutto Assunta Legnante (Anthropos) mette a referto un miglior lancio da 12,09, mentre nella stessa disciplina al maschile per la categoria F52 Rigivan Ganeshamoorthy (Anthropos) raggiunge 9,76.

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Assoluti paralimpici, esordio spettacolo allo Zecchini

Grande primato personale per il giovane Matteo Chiarlone (CUS Brescia), che nel disco F13 fa volare l’attrezzo a 27,69 migliorandosi di oltre due metri, mentre nella stessa specialità per la categoria T64 Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure) è autore di 41,46.

Sulla pedana del lungo, il primatista europeo e campione del mondo Marco Cicchetti (T44, GSPD) vola a 6,92 nonostante il vento contrario di -2.0 m/s. Si migliora nettamente nel lungo T64 Francesco Imperio (Nemo Cosenza), che trova un convincente 5,82. Ambra Sabatini (Fiamme Gialle) chiude la propria gara T63 atterrando a 4,89 mentre Giuliana Chiara Filippi (T64, GSPD) termina con un miglior tentativo da 4,73.

Arjola Dedaj (T11, Anthropos) salta 4,48 e firma il proprio stagionale, mentre tra le atlete T12 l’altra Azzurra Antonella Inga (Freemoving) raggiunge 4,75. Buona la prestazione di Riccardo Dalla Mana (Fiamme Oro Padova), che nel lungo T11 fa segnare 5,38, molto vicino al proprio miglior risultato, così come Riccardo Cortinovis (T13, Real Eyes Sport) che è autore di un buon 5,95.

Tra le corsie, al termine di una sfida serrata sui 400 maschili la spunta Ange Bertin Poggiani (ILoveRun Athletic Terni), che in 50.04 conquista il titolo di campione assoluto. Al fianco del primatista T38, prestazione più che solida di Edoardo Cavallero (T37, Sempione 82) che taglia il traguardo in 56.89; Riccardo Bagaini (GSPD) conclude invece la propria prova T47 in 50.21.

Dopo essersi migliorata sui 100 in mattinata, Giorgia Fascetta (Pro Sesto Atletica Cernusco) abbassa il proprio riferimento anche sui 400 T12, fermando il cronometro a 1:00.95, davanti a Valentina Petrillo (Omero Bergamo), sul traguardo in 1:01.98. Prova da 1:13.05 per Laura Morato (Sempione 82) sui 400 T54, mentre Carlo Fabio Marcello Calcagni (Keep Fit) taglia il traguardo in 1:02.84 nella categoria T72.

Tra gli atleti T12, Niccolò Pirosu (Fiamme Azzurre) è autore di un giro di pista da 54.85, mentre nella categoria T62 Davide Bartolo Morana (Sempione 82) fa segnare 1:00.46.

Rosetta Saturnino (Handy Sport Ragusa) riscrive di oltre sei secondi il proprio record italiano dei 400 T72, fissandolo a 2:03.94, mentre Denny Gomiero (Escursionisti Italiani) migliora il primato italiano nel disco F42 che già gli apparteneva, portandolo a 9,29. Salgono così a quota quattro i primati nazionali caduti nella giornata odierna, ai quali si aggiungono due migliori prestazioni italiane: dopo quella stabilita in mattinata da Giuliana Gullì, è Giuseppe Averna (Pro Sport) a correre il 1500 T72 più veloce di sempre in Italia in 6:10.05. Sulla stessa distanza, Ndiaga Dieng (GSPD) ferma il cronometro in 4:21.13.

Sulla pista dello Zecchini sono andate in scena anche le gare promozionali dedicate ai giovani atleti del progetto Sport Senza Confini della scuola FISPES, che si sono messi alla prova sui 60 metri, nel lancio del vortex e nel salto in lungo.

Appuntamento a domani dalle 8.30 per la terza e ultima sessione di gare, che assegnerà gli ultimi titoli italiani, e le attività organizzate dagli sponsor all’interno dell’impianto.