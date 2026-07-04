CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si costituisce anche a Castiglione della Pescaia il comitato di “Futuro Nazionale”, il movimento politico che si richiama alle posizioni del generale Roberto Vannacci.

Alla guida del nuovo comitato è stata nominata Valentina Ori, che ricoprirà il ruolo di coordinatrice comunale e presidente del movimento sul territorio. Sarà il punto di riferimento per gli aderenti e per quanti intendano avvicinarsi all’iniziativa politica.

Nel presentare la nascita del comitato, Ori ha rivolto un ringraziamento a Simone De Amicis, presidente provinciale di Futuro Nazionale, per la fiducia accordata e il sostegno nella fase di avvio del progetto.

Tra gli obiettivi indicati dal nuovo coordinamento c’è quello di consolidare la presenza del movimento nel comune, promuovendo un confronto con i cittadini e raccogliendo le istanze del territorio da portare all’attenzione della politica locale.

«Siamo pronti a lavorare per il bene della nostra comunità, con serietà e determinazione», affermano i rappresentanti del direttivo.

Il comitato si presenta inoltre come una realtà aperta al confronto e invita chiunque sia interessato a conoscerne attività e programmi a mettersi in contatto con la coordinatrice comunale.