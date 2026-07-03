GROSSETO – Sagre, concerti all’alba, festival, mostre, cammini, spettacoli e appuntamenti nei borghi. Anche il primo fine settimana di luglio propone un ricco calendario di iniziative in tutta la provincia di Grosseto. Ecco una selezione degli eventi in programma da venerdì 3 a domenica 5 luglio. Tutti gli appuntamenti sono consultabili anche nella sezione Eventi de IlGiunco.net.

Se vuoi puoi leggere anche il nostro speciale dedicato alle sagre TUTTO SAGRE.

Venerdì 3 luglio

Roccastrada

Trent’anni di sapori maremmani: torna la Sagra degli Strozzapreti a Sticciano Scalo

Prende il via la trentesima edizione della Sagra degli Strozzapreti, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate maremmana. Fino all’11 luglio stand gastronomici, musica e serate all’insegna della tradizione.

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Orbetello

Tempus edax rerum: Lorenzo Locatelli espone ad Orbetello

Alla sala espositiva prende il via la mostra personale di Lorenzo Locatelli, un percorso artistico dedicato al tempo e alle sue trasformazioni attraverso opere contemporanee.

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https://www.ilgiunco.net/evento/tempus-edax-rerum-lorenzo-locatelli-espone-ad-orbetello/

Grosseto

Jacopo Veneziani e Pacifico al Parco della Maremma: tutti gli eventi di luglio

Parte il calendario estivo del Parco della Maremma con incontri, musica, divulgazione e ospiti di rilievo, tra cui Jacopo Veneziani e Pacifico.

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https://www.ilgiunco.net/evento/jacopo-veneziani-e-pacifico-al-parco-della-maremma-tutti-gli-eventi-di-luglio/

Grosseto

A Batignano la tradizionale Festa dello Gnocco

Prosegue la storica festa organizzata al campo sportivo di Batignano. Stand gastronomici, musica dal vivo e specialità locali accompagneranno il pubblico fino al 5 luglio.

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https://www.ilgiunco.net/evento/a-batignano-la-tradizionale-festa-dello-gnocco-sei-serate-con-stand-gastronomici-e-musica-dal-vivo-al-campo-sportivo/

Sabato 4 luglio

Massa Marittima

Un giorno da eroi fantasy: Massae Diebus accende il centro storico

Cavalieri, fate, artisti, mercatini e spettacoli trasformano il centro storico di Massa Marittima in un grande villaggio fantasy dedicato a tutta la famiglia.

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Castiglione della Pescaia

Polvere, passi, stelle: nel giardino di San Giovanni si parla del Cammino di Santiago

Un incontro dedicato al Cammino di Santiago tra racconti, esperienze e riflessioni sul valore del viaggio lento e del pellegrinaggio.

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Monte Argentario

Ceramiche, perle, ricami: torna la mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale

Due giornate dedicate agli artigiani con esposizioni, dimostrazioni e prodotti realizzati a mano tra tradizione e creatività.

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Capalbio

Mostre e musica: tanti nuovi appuntamenti per l’estate capalbiese

Fine settimana ricco di eventi tra inaugurazioni, concerti, mostre e iniziative culturali che aprono ufficialmente la stagione estiva del borgo.

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Castiglione della Pescaia

Musica, natura, cinema e solidarietà: fine settimana di eventi a Castiglione

Un programma ricco di appuntamenti tra spettacoli, iniziative ambientali, cinema all’aperto e momenti dedicati alla solidarietà.

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Roccastrada

RoccArte trasforma il borgo in un museo diffuso

Vicoli e piazzette di Roccatederighi diventano spazi espositivi grazie agli artisti protagonisti della nuova edizione di RoccArte.

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Roccastrada

Torna la Sagra del Peperoncino di Ribolla

Cinque serate tra cucina piccante, musica dal vivo e solidarietà. Il ricavato della manifestazione sarà destinato a iniziative benefiche.

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Scansano

Musica da Oscar al sorgere del sole: torna Alba a Ghiaccio Forte

Concerto all’alba nell’area archeologica di Ghiaccio Forte con un repertorio dedicato alle più celebri colonne sonore della storia del cinema.

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https://www.ilgiunco.net/evento/musica-da-oscar-al-sorgere-del-sole-torna-alba-a-ghiaccio-forte-nel-parco-archeologico/

Scansano

Musica, teatro e tradizioni popolari: un luglio di eventi nel borgo

Prendono il via gli appuntamenti estivi con concerti, spettacoli e iniziative che animeranno il centro storico per tutto il mese.

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Castel del Piano

Artigiani al lavoro e concerti sotto le stelle

Tornano i venerdì estivi con botteghe aperte, dimostrazioni di antichi mestieri e musica dal vivo nel centro storico.

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Domenica 5 luglio

Scansano

Musica da Oscar al sorgere del sole: Alba a Ghiaccio Forte

L’alba nel parco archeologico sarà accompagnata dalle colonne sonore più celebri del cinema in uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate.

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Manciano

Dieci anni de La Pesa: la festa con musica e spettacolo

La Pesa celebra il decimo anniversario con una giornata di festa tra musica, spettacoli e iniziative aperte a tutta la comunità.

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Mostre e appuntamenti da visitare per tutto il weekend

Capalbio

Mostre e musica: tanti nuovi appuntamenti per l’estate capalbiese

L’estate di Capalbio entra nel vivo con un ricco calendario di mostre, concerti e iniziative culturali distribuite tra il borgo e le principali sedi espositive. Un programma pensato per accompagnare residenti e turisti per tutta la stagione.

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Orbetello

Tempus edax rerum: Lorenzo Locatelli espone ad Orbetello

La mostra personale di Lorenzo Locatelli propone un percorso dedicato al tempo e alle sue trasformazioni attraverso opere che intrecciano memoria, materia e ricerca contemporanea.

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Orbetello

La materia dell’incontro

Alla galleria Guzman espongono quattordici artisti under 30 in una collettiva dedicata ai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. La mostra mette in dialogo esperienze, tecniche e sensibilità differenti.

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https://www.ilgiunco.net/evento/la-materia-dellincontro-14-artisti-under-30-espongono-alla-galleria-guzman/

Manciano

Un viaggio artistico tra Polonia e Italia

Le opere di Agata Amelia Wawrzyniak accompagnano il pubblico in un percorso tra culture, paesaggi ed emozioni, mettendo in relazione le proprie radici polacche con l’esperienza maturata in Maremma.

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https://www.ilgiunco.net/evento/un-viaggio-artistico-tra-polonia-e-italia-a-manciano-la-mostra-di-agata-amelia-wawrzyniak/

Massa Marittima

Corpo fuori sistema

La Galleria Spaziografico ospita una mostra che affronta il tema della rappresentazione contemporanea attraverso opere che stimolano riflessione e confronto tra arte e società.

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Gavorrano

Chiaroscuri dell’anima

Franco Borrelli celebra trent’anni di carriera con una mostra fotografica che raccoglie alcuni dei suoi scatti più significativi, raccontando persone, paesaggi ed emozioni.

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Castiglione della Pescaia

Un mecenate e i suoi tesori

Prosegue al Muvet l’esposizione dedicata a una preziosa raccolta di opere e testimonianze storiche. Un percorso che racconta il valore del collezionismo e della tutela del patrimonio culturale.

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Cinigiano

Oltre il colore

La mostra allestita a Sasso d’Ombrone nasce con l’obiettivo di valorizzare il borgo attraverso l’arte contemporanea. Le opere esposte propongono un dialogo tra pittura, sperimentazione e territorio.

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Monte Argentario

Retrospettiva di Mauro Staccioli a Forte Stella

Ventidue opere tra sculture e disegni ripercorrono oltre quarant’anni di attività di Mauro Staccioli. Le grandi installazioni dialogano con gli spazi monumentali di Forte Stella e con il paesaggio dell’Argentario.

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Grosseto

Il tempo del realismo

Una delle mostre più importanti dell’estate grossetana riunisce opere di Renato Guttuso, Carlo Levi, Ernesto Treccani e di numerosi artisti maremmani, offrendo un viaggio nel realismo italiano del Novecento.

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Scarlino

Letteratura & Teatro al Castello

Alla Rocca Pisana torna la rassegna che unisce teatro e letteratura con sei spettacoli gratuiti in programma durante l’estate. Un’occasione per vivere uno dei luoghi simbolo del borgo attraverso cultura e spettacolo.

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“La voglia, la pazzia…”: lo spettacolo omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli

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Magliano in Toscana

Musica, letteratura e divertimento: un mese di eventi

Per tutto luglio il borgo ospita concerti, incontri culturali, spettacoli e iniziative dedicate a residenti e turisti, con un calendario che coinvolge il centro storico e le frazioni.

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Castiglione della Pescaia

La Biennale dello Scarto torna a casa

Il giardino “Viaggio di ritorno” di Rodolfo Lacquaniti ospita l’edizione estiva della Biennale dello Scarto, un percorso tra installazioni e opere realizzate con materiali di recupero, all’insegna della sostenibilità e della creatività.

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Castiglione della Pescaia

Concerti nei parchi archeologici della Maremma

Prosegue la rassegna musicale che porta concerti nei principali siti archeologici della Maremma, con appuntamenti che uniscono musica dal vivo, storia e paesaggio.

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Grosseto

Jacopo Veneziani e Pacifico al Parco della Maremma

Il Parco della Maremma inaugura un ricco calendario estivo con incontri, musica, divulgazione e ospiti di rilievo. Tra gli appuntamenti più attesi quelli con Jacopo Veneziani e Pacifico.

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Diaccia Botrona

Tramonti, trekking e bici: il calendario delle visite gratuite

Escursioni a piedi, in bicicletta e al tramonto permettono di scoprire una delle aree naturalistiche più importanti della Maremma, accompagnati dalle guide della riserva.

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