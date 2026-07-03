GROSSETO – Chiamata in azzurro al raduno nazionale categoria Youth B per due giovani triatleti grossetani.

Si tratta dei grossetani Matteo Santilli e Tommas Tanini che hanno egregiamente figurato in questa stagione, guadagnandosi la partecipazione non solo al raduno nazionale, che si terrà a Lovadina di Spresiano in provincia di Treviso, ma anche alla rappresentativa Toscana in Coppa delle Regioni che si svolgerà domenica 5 luglio. Oltre ai due elementi già citati, anche altri atleti SBR3 sono stati chiamati dai quadri federali per rappresentare la Toscana, ovvero Giacomo Casini e Tommaso Saccocci tra gli Junior e Riccardo Seripa tra gli Youth B.

Grande la soddisfazione del tecnico Martino Colosi, che guiderà la compagine grossetana durante il lungo weekend e coordinerà insieme agli altri tecnici le operazioni durante il raduno: “Un passaggio importante per i nostri giovani che, oltre a praticare una disciplina complessa, riescono a dare il meglio di sé alla fine dell’anno scolastico. Quest’ultimo poi, per alcuni di loro, ha coinciso con gli esami di maturità, evidenziando una crescita personale oltre che sportiva”.

Sia la manifestazione che il raduno si svolgeranno all’interno della tenuta delle Bandie, già teatro di grandi eventi come la Coppa del Mondo di cicloCross. Per il team SBR3 la stagione proseguirà con la prova di Coppa Toscana ad Empoli il 19 luglio e le gare di fine estate sul territorio nazionale.

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