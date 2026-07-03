GROSSETO – L’amministrazione comunale di Grosseto promuove un calendario di visite guidate gratuite dedicate alla scoperta del territorio, con trekking, escursioni in bicicletta e percorsi per famiglie tra borghi e aree naturalistiche della Maremma.

Il programma prenderà il via il 25 luglio con un itinerario in bicicletta ad Alberese e un trekking per famiglie nel Parco della Maremma, realizzato in collaborazione con il Parco della Maremma e con ingresso gratuito.

Il calendario proseguirà poi con appuntamenti a Montepescali (27 settembre e 8 dicembre), Batignano (18 ottobre) e Istia (31 ottobre). Tutte le iniziative saranno accompagnate da guide esperte e sono aperte a cittadini e visitatori.

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione turistica del Comune di Grosseto, attraverso l’Ufficio Informazioni Turistiche, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio.

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale dichiarano congiuntamente: “Con questo calendario vogliamo offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere e conoscere il nostro territorio attraverso esperienze autentiche, all’insegna della natura, della storia e della cultura. Un sentito ringraziamento va al Parco della Maremma per la preziosa collaborazione e per aver reso possibile l’ingresso gratuito all’iniziativa del 25 luglio, contribuendo a rendere ancora più accessibile uno dei luoghi simbolo della nostra Maremma”.

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