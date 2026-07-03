GAVORRANO – Il rinvio forzato per il maltempo non ha spento l’entusiasmo, anzi lo ha reso ancora più forte.

Ieri sera, giovedì 2 luglio, il palco del Teatro delle Rocce di Gavorrano si è acceso per il saggio-spettacolo di fine anno della Dance Project Nippon Bu-Do, intitolato “Tra le Righe”, regalando al pubblico una serata intensa, emozionante e capace di andare ben oltre la semplice esibizione di danza.

Settanta allievi, dai 4 ai 52 anni, hanno dato vita a un vero e proprio viaggio attraverso la letteratura e i libri che hanno accompagnato generazioni di lettori, trasformando pagine e personaggi in movimento, emozione e racconto.

Sul palco si sono alternati i gruppi guidati dalle insegnanti e coreografe Alessia Luschi, Elena Liparoto, Vittoria Cassigoli e Angelica Piccolo, affiancate dalle aiuto insegnanti Benedetta Giovani e Aurora Pagli, mentre la responsabilità del settore danza è stata curata da Daniela Contessa.

L’anima dello spettacolo: interpretare, non solo danzare

A colpire il pubblico non è stata soltanto la qualità tecnica delle esibizioni, ma soprattutto la capacità degli allievi di entrare profondamente nei personaggi e nelle storie interpretate. Ogni coreografia è sembrata nascere prima dal cuore che dai passi, con bambini, ragazzi e adulti capaci di dare voce attraverso il corpo alle emozioni dei protagonisti dei romanzi portati in scena.

Non un semplice saggio di fine anno, dunque, ma un progetto artistico costruito nel tempo con attenzione e sensibilità, nel quale danza, teatro e letteratura si sono intrecciati in un unico racconto. Dalle scenografie alle musiche, dai costumi alle luci, fino al filo narrativo che ha accompagnato l’intera serata, ogni elemento ha contribuito a creare un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Il messaggio culturale lanciato dalla serata è arrivato forte e chiaro: i libri continuano a parlare alle nuove generazioni e possono ancora emozionare, far riflettere e creare comunità, soprattutto quando vengono raccontati attraverso linguaggi universali come la danza e il teatro.

A guidare il pubblico in questo percorso è stato il presentatore e attore Roberto Piccolo, protagonista anche di una intensa interpretazione ispirata a “Il dottor Jekyll e Mr Hyde”. Durante la sua recitazione, Vittoria Cassigoli e Angelica Piccolo hanno accompagnato la scena con la danza, dando corpo e movimento al conflitto interiore del celebre personaggio nato dalla penna di Robert Louis Stevenson.

Gli applausi che hanno accompagnato ogni esibizione hanno confermato quanto lo spettacolo sia riuscito a coinvolgere il pubblico, che ha seguito con partecipazione e trasporto l’intero viaggio “tra le righe” della letteratura mondiale.

I ringraziamenti

La società, presieduta da Davide Benelli, ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare alla sindaca Stefania Ulivieri per essersi attivata affinché fosse possibile recuperare l’evento dopo il rinvio causato dal maltempo.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle associazioni del territorio che hanno collaborato alla riuscita della serata, in particolare alla Vab, alla Croce Rossa e soprattutto all’Avis, presente sia per il supporto logistico e il trasporto sia per quella vicinanza al territorio e alle persone che da sempre la contraddistingue.

Il service audio e luci della serata è stato curato da Sound Level.

Alla fine, sul palco e tra il pubblico, la sensazione era la stessa: la danza aveva raccontato storie conosciute da tutti, ma era riuscita a farle sentire nuove ancora una volta.