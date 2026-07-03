ARCIDOSSO – Il Castello Aldobrandesco torna al futuro e si trasforma in una grande fucina di creatività contemporanea. Ha preso ufficialmente il via la prima residenza artistica del progetto “Il Castello dei Mutamenti – Arti, Paesaggi, Utopie”. L’iniziativa, promossa da Accademia Mutamenti e Wav-e, ha segnato il passaggio definitivo dalla fase di selezione a quella operativa, portando sull’Amiata una ventata di energia, innovazione e linguaggi culturali del futuro.

Al battesimo del progetto, svoltosi all’interno della storica fortezza, erano presenti l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti e il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini. La partecipazione della Regione Toscana accompagna un percorso di ampio respiro inserito nell’ambito del programma europeo Pr Fse+ Toscana 2021-2027 e di Giovanisì, pensato proprio per investire sulle nuove generazioni e per trasformare i borghi storici in laboratori di innovazione e inclusione.

Come ha sottolineato Giorgio Zorcù di Accademia Mutamenti, il Castello diventa uno spazio di lavoro, ascolto e confronto, dove misurarsi con un luogo ricco di storia e con una comunità reale. Evidenziando come il territorio amiatino offra il contesto ideale per far dialogare arte, natura e relazioni umane.

Dai suoni alla scultura: ecco chi sono i sette protagonisti della residenza

La residenza, che si protrarrà fino al 31 dicembre 2026, vedrà protagonisti sette giovani professionisti under 36 dai profili estremamente variegati e di respiro internazionale, pronti a intrecciare le proprie competenze con l’identità e il paesaggio del territorio.

Il gruppo è composto da:

Aldo Scarpitta , artista sonoto specializzato in ricerca acustica e processi partecipativi;

, artista sonoto specializzato in ricerca acustica e processi partecipativi; Erica Gariboldi , vusual artist che lavora tra video e progettazione grafica;

, vusual artist che lavora tra video e progettazione grafica; Anna Rolfi , attiva tra fotografia e pratiche performative;

, attiva tra fotografia e pratiche performative; Sabrina Oliviero , focalizzata sulla pittura e sul rapporto intimo tra espressione artistica e natura;

, focalizzata sulla pittura e sul rapporto intimo tra espressione artistica e natura; Valentino Baudis , artista interdisciplinare tedesco

, artista interdisciplinare tedesco Valentina Minoletti , architetta e ricercatrice multidisciplinare

, architetta e ricercatrice multidisciplinare Isabel Rodriguez Ramos, scultrice già vincitrice dei prestigiosi New European Bauhaus Awards 2025, nota per la sua ricerca focalizzata sui materiali naturali.

Durante questi sei mesi di immersione totale, i partecipanti avranno a disposizione spazi di lavoro dedicati all’interno del castello, prenderanno parte a seminari con docenti e professionisti del settore e avvieranno un fitto dialogo con il tessuto locale.

L’obiettivo finale è la produzione di opere site-specific, pratiche e narrazioni capaci di restituire una lettura inedita e profonda dell’Amiata, del suo patrimonio culturale e del suo fattore umano. Un grande laboratorio a cielo aperto che non si fermerà qui: il progetto infatti guarda già oltre e prevede una seconda sessione di residenze artistiche in programma per il 2027.

Per chi volesse seguire da vicino il lavoro dei ragazzi e l’evoluzione dei progetti, tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.accademiamutamenti.it.