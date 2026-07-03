FOLLONICA. Il dibattito sulla nuova mobilità nel quartiere di Follonica si arricchisce di un nuovo e inaspettato capitolo. A scriverlo è un gruppo di commercianti, ristoratori e residenti di Senzuno che rilancia con una lettera aperta.

«Negli ultimi giorni abbiamo assistito a prese di posizione che sembrano voler far credere all’opinione pubblica che il quartiere Senzuno sia compatto nel contestare la pedonalizzazione serale di via della Repubblica e le nuove ZTL sperimentali. Non è così», scrive il gruppo.

«Sentiamo quindi il dovere di intervenire perché il cosiddetto Comitato Commercianti di Senzuno non rappresenta l’intero quartiere – scandisce il gruppo – Rappresenta, legittimamente, le posizioni di alcuni operatori economici, ma non quelle di tutti. Tantomeno può parlare a nome dei residenti, che sono parte integrante della vita del quartiere e che, troppo spesso, vengono completamente ignorati nel dibattito pubblico».

«Crediamo che questa sperimentazione debba essere sostenuta»

«Noi siamo commercianti, ristoratori, professionisti, proprietari di immobili e cittadini che vivono quotidianamente Senzuno. E crediamo che questa sperimentazione debba essere sostenuta, non ostacolata ancora prima di verificarne gli effetti – prosegue – L’Amministrazione comunale ha già dimostrato disponibilità al confronto, modificando il progetto iniziale. La pedonalizzazione, infatti, non interesserà i fine settimana come era stato ipotizzato, ma sarà limitata alle ore serali e notturne, cercando così un equilibrio tra le esigenze della mobilità, delle attività economiche e della qualità della vita dei residenti».

Il gruppo si chiede quindi: «Perché ci sia chi continua a dire “no” a qualsiasi cambiamento – chiosa – Per anni abbiamo lamentato traffico, sosta selvaggia, poca sicurezza e spazi pubblici poco valorizzati. Oggi che finalmente si prova a restituire via della Repubblica alle persone, trasformandola in un luogo più vivibile, più sicuro e più attrattivo, qualcuno sostiene che sia un problema. Noi, invece, crediamo che sia una grande opportunità».

«Le esperienze di tantissime città dimostrano che aree pedonalizzate e ben curate aumentano la frequentazione, migliorano la qualità urbana, valorizzano gli immobili e favoriscono anche le attività economiche. Pensare che tutto debba rimanere com’è perché “si è sempre fatto così” significa rinunciare a qualsiasi prospettiva di crescita – prosegue la lettera aperta – Senzuno può diventare il vero salotto di Follonica. Un quartiere dove passeggiare nelle sere d’estate, dove fermarsi a cena, prendere un aperitivo, fare acquisti e vivere gli spazi pubblici in sicurezza. Un luogo capace di intercettare il flusso di persone provenienti da Cassarello, Salciaina e dal lungomare, quartieri che durante la stagione estiva sono popolati da migliaia di turisti».

Non manca un appello alla volontà di tutti. «Naturalmente, perché questo accada, dobbiamo essere noi per primi a crederci. Un quartiere vivo non si costruisce soltanto con le automobili che passano. Si costruisce con attività aperte, con locali accoglienti, con iniziative, con servizi e con la capacità di offrire un’esperienza piacevole a chi lo frequenta – prosegue il gruppo nella lettera – Sappiamo che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento. È giusto monitorare la sperimentazione, raccogliere osservazioni e apportare eventuali miglioramenti. Ma bocciare un progetto ancora prima che possa dimostrare i suoi effetti significa perdere un’occasione importante».

L’investimento dell’amministrazione e l’appello

«L’Amministrazione ha investito circa 7 milioni di euro nella riqualificazione del quartiere. Sarebbe miope limitarsi a rifare strade e marciapiedi senza accompagnare questo investimento con una nuova idea di città», prosegue il gruppo nella lettera.

«Noi scegliamo di guardare avanti – concludono – Scegliamo di dare fiducia a questa sperimentazione e di valutarla sui risultati, non sui pregiudizi. Perché siamo convinti che il futuro di Senzuno non passi dal mantenimento dello status quo, ma dalla capacità di innovare, di rendere il quartiere più bello, più vivibile e più attrattivo. È il momento di avere il coraggio di cambiare. Perché se continuiamo a fare ciò che abbiamo sempre fatto, continueremo a ottenere gli stessi risultati. Noi crediamo, invece, che Senzuno meriti molto di più».