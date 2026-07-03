MAGLIANO IN TOSCANA – Magliano in Toscana dà il via a una nuova stagione per uno dei suoi simboli più amati. Si sono conclusi, infatti, i lavori per l’illuminazione permanente di San Bruzio, la leggendaria abbazia che da oggi potrà essere visitata e ammirata anche nelle ore serali da cittadini e turisti, valorizzando così un patrimonio storico e architettonico che, da questo momento, sarà più fruibile anche per i tanti eventi che, ogni estate, accoglie.

“L’illuminazione di San Bruzio è uno di quei sogni – spiega il sindaco Gabriele Fusini – che i maglianesi aspettavano da tempo. Oggi diventa realtà ed è la dimostrazione che, quando si lavora con metodo e passione, si possono raggiungere risultati concreti per la comunità. San Bruzio rappresenta il nostro cuore, la nostra storia e uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Maremma. Con questa illuminazione restituiamo alla cattedrale la visibilità che merita, anche di sera. È un investimento sulla bellezza, sul turismo lento e sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Ringrazio la Regione Toscana per aver creduto e sostenuto il nostro progetto e i nostri uffici per il lavoro svolto. Invito tutti a venire a vedere San Bruzio di notte: lo spettacolo vale davvero la passeggiata”.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un investimento complessivo di 250mila euro. Di questi, 200mila euro provengono da un contributo a fondo perduto della Regione Toscana, mentre 50mila euro sono stati stanziati dall’Amministrazione comunale. Un risultato raggiunto grazie alla capacità di questa amministrazione di intercettare bandi e risorse esterne e alla proficua collaborazione istituzionale con la Regione Toscana.

Il progetto ha interessato principalmente la parte illuminotecnica, con corpi illuminanti di ultima generazione, posizionati all’interno e all’esterno del monastero, per un’illuminazione artistica con molteplici scenari che possono cambiare il colore a seconda dell’occasione e della necessità. I lavori hanno interessato anche il parcheggio e l’intero sentiero di accesso.

Una parte del finanziamento è stata destinata anche alla messa in opera di un allaccio idrico nelle immediate vicinanze, per la cura e la manutenzione del verde circostante. Sono inoltre stati eseguiti interventi di restauro conservativo su alcune porzioni esterne e realizzata una nuova cartellonistica informativa.

I pannelli saranno inseriti anche nel circuito comunale di trekking e archeo-trekking, per integrare San Bruzio in un percorso più ampio di scoperta del territorio. Con questo intervento il Comune di Magliano conferma l’impegno a tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, mettendolo al centro di una strategia di sviluppo sostenibile. San Bruzio, da oggi, brilla di luce propria ed entra a pieno titolo tra le mete da scoprire anche dopo il tramonto.