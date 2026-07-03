GROSSETO – La Lilt Aps-Ets, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Grosseto, prosegue lo sviluppo dei servizi per i propri soci. Inizia l’attività della farmacista nutrizionista dottoressa Silvia Tomellini, che va a potenziare la prevenzione primaria; settore, quello della corretta nutrizione, nel quale sono già attive le dottoresse Federica Del Duchetto e Chiara Pantucci.

Attraverso consulenze nutrizionali personalizzate, le persone possono ritrovare equilibrio, benessere ed energia. Ogni percorso nutrizionale inizia con la conoscenza della persona e, sulla base di questo, è possibile stabilire una corretta educazione alimentare e uno stile di vita sano che sia sostenibile nel tempo. Individuare gli obiettivi personali ci consente di avvalerci dell’alimentazione come primo strumento di prevenzione e benessere a lungo termine.

«Il termine “dieta” – ricorda il dottore Bruno Mazzocchi, direttore sanitario della Lilt Grosseto – deriva dal greco antico δίαιτα (pronunciato dìaita), che significa letteralmente “stile di vita”, “modo di vivere”; la nostra alimentazione è uno dei fattori di rischio più importanti per l’insorgenza di patologie».

L’Oms stima che con una dieta sana ed equilibrata si potrebbero evitare circa un terzo delle malattie cardiovascolari e dei tumori, per questo motivo una corretta educazione alimentare è fondamentale come meccanismo di prevenzione.

Le prestazioni: consulenze nutrizionali personalizzate, valutazione delle abitudini alimentari in caso di patologie diagnosticate, valutazione della composizione corporea, misurazioni antropometriche e anamnesi alimentare e valutazione dello stato di salute.

La coordinatrice della struttura Barbara Bricca ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564 453261.