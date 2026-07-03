CAPALBIO – Sicurezza, ordine e tutela dei beni comuni. Sono questi gli elementi al centro delle operazioni promosse dall’amministrazione comunale per presidiare maggiormente il territorio capalbiese.

Nelle ultime settimane, infatti, sono state installate nove telecamere – sette nuove e due ripristinate – tra Capalbio capoluogo, Borgo Carige e Pescia Fiorentina.

“Un intervento – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – pensato per accrescere la sicurezza, l’ordine e la tutela dei beni comuni. Si tratta di un’operazione ampia volta a migliorare la qualità della vita dei residenti, ma anche quella dei visitatori. Presidiare il territorio, tutelare gli spazi comuni che i capalbiesi vivono e nei quali si riconoscono, significa non solo proteggere la propria comunità ma accrescere anche l’attrattività turistica, perché un luogo dove si vive bene è anche un luogo maggiormente accogliente”.

Nelle ultime settimane, dunque, sono stati installati due lettori targhe a Borgo Carige e una telecamera di sorveglianza in piazza della Repubblica, sempre a Borgo Carige; tre telecamere di videosorveglianza sono attive al Teatro del Leccio e una nella rinnovata via Pascoli, a Capalbio capoluogo; due lettori targhe, infine, sono stati ripristinati a Pescia Fiorentina.

“Le telecamere permetteranno alle forze dell’ordine – conclude il sindaco – di presidiare con maggiore puntualità il nostro territorio, rendendo l’area capalbiese ancor più sicura”.