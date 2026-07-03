ORBETELLO – Orbetello, già insignito della Bandiera Blu, si riconferma anche nel 2026 eccellenza per sviluppo sostenibile e paesaggio rurale con la riconferma del riconoscimento Spighe Verdi, conferito dalla Fee Italia.

«Dopo la riconferma del riconoscimento relativo alle spiagge, cioè la Bandiera Blu – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – otteniamo di nuovo anche le Spighe Verdi, programma che premia i comuni rurali capaci di valorizzare uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell’ambiente e la difesa del paesaggio. Ottenere le Spighe Verdi è un ulteriore testimonianza della ricchezza del nostro territorio, anche in base all’impegno relativo allo sviluppo sostenibile».

«Un territorio il nostro – sottolinea il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi – dove molti agricoltori e viticoltori si adoperano per ottenere prodotti di grande qualità nel rispetto dell’ambiente e molti operatori turistici, anche nelle zone dell’interno, si formano per offrire esperienze che rappresentino un vero e proprio connubio con la natura».

«Un ringraziamento – aggiunge in conclusione il primo cittadino – va ai cittadini e al grande rispetto che hanno per il nostro territorio, contribuendo a preservarlo e facendolo in ogni ambito della vita quotidiana, sia nel lavoro, per chi opera a stretto contatto con l’ambiente, sia nei momenti di svago, al mare o in campagna».