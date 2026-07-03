PRATO – Un innovativo sistema di intelligenza artificiale applicato alla rete di videosorveglianza Fireweb ha permesso, nel primo pomeriggio di oggi 3 luglio 2026, di rilevare una piccola colonna di fumo nel bosco di Cerreto, località in provincia di Prato.

L’algoritmo ha analizzato le immagini in tempo reale e, riconoscendo il pericolo immediato, ha fatto scattare l’allarme direttamente alla sala operativa provinciale. Grazie a questa tempestiva segnalazione “hi-tech”, la macchina dei soccorsi ha potuto attivarsi istantaneamente, riducendo al minimo i tempi di reazione e strutturando subito il dispositivo di spegnimento.

Le forze in campo e le criticità: fiamme sulle chiome degli alberi

Nonostante la rapidità dell’allarme, la situazione presenta forti elementi di criticità a causa delle difficili condizioni meteo. Al momento, sul perimetro dell’incendio sono impegnate 12 squadre di volontari antincendi boschivi coordinate da un Direttore delle Operazioni (Do). A supporto della flotta terrestre sono presenti anche le squadre dei Vigili del Fuoco in modo da garantire il rifornimento idrico dei mezzi antincendio.

Per contenere l’avanzata del fronte, la Sala Operativa Provinciale ha richiesto il dispiegamento di due elicotteri del sistema regionale, attualmente impegnati nei lanci dall’alto.

​La situazione presenta infatti elementi di criticità dovuti alle condizioni meteorologiche e alla tipologia di vegetazione: le fiamme interessano un bosco di pineta, e si sono arrampicate rapidamente sulle chiome degli alberi, rinforzate dal forte vento di tramontana e dalla bassa umidità dell’aria.

​La macchina dei soccorsi resta in piena attività e si sta valutando un ulteriore rinforzo del dispositivo di spegnimento sul campo.