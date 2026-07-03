GROSSETO – A dieci anni dagli Europei di atletica paralimpica del 2016, Grosseto torna al centro della scena nazionale ospitando i Campionati Italiani Assoluti, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio allo Stadio Carlo Zecchini. Saranno 268 gli atleti in gara, di cui 219 italiani e 49 stranieri, attesi per il principale appuntamento nazionale della stagione. La manifestazione è stata presentata nella mattinata odierna nella Sala Consiliare del Comune di Grosseto, sede della conferenza stampa di lancio dell’evento.

In apertura, l’assessore allo Sport del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi ha sottolineato il valore di ospitare una manifestazione nazionale di alto livello e l’importanza di chi contribuisce alla realizzazione di un evento di tale portata: “Per noi è un grande onore essere qui e ospitare i Campionati Italiani, perché Grosseto si conferma città di sport, disponibile e capace di accogliere grandi eventi. Ringrazio il Presidente della FISPES per la fiducia e per aver voluto questo connubio, così come ringrazio sentitamente i volontari, perché senza il loro sostegno non si potrebbe costruire nulla di tutto ciò. Grosseto è unica nella sua capacità di ospitare e dare vita a grandi eventi, che, come amministrazione comunale, siamo felici di saper portare avanti. Siamo molto felici di poter fare da teatro ai protagonisti della para atletica italiana che si sono lanciati in un percorso di grande successo e che ringraziamo, prima fra tutti l’atleta di casa Ambra Sabatini che, nonostante i tanti impegni, è sempre presente e ci rende orgogliosi. Vi invito a venire a vedere le gare di questi atleti che con grande dedizione portano avanti la loro attività sportiva”.

Gli ha fatto eco il vicepresidente della Provincia di Grosseto Valentino Bisconti, sottolineando l’impatto sul territorio e sulla comunità locale di eventi sportivi di grande portata, riconfermando la città toscana come luogo di sport e inclusione: “Per il territorio provinciale questi eventi vogliono dire tanto e sono dimostrazione di come il territorio si stringa attorno all’amministrazione per lavorare insieme, permettendo a tutti di costruire eventi che mettano al centro l’inclusione. Questa città è sempre stata accogliente, è sempre stata città dello sport. Un plauso alla Federazione che sta riuscendo ad allargare la platea degli atleti e ci auguriamo di poter organizzare tanti grandi eventi anche il futuro, perché insieme siamo una grande squadra”.

A seguire, l’intervento del Presidente FISPES Mariano Salvatore, che ha evidenziato l’importanza dei Campionati Assoluti nel percorso di crescita e valorizzazione dell’atletica paralimpica italiana e del rapporto tra la Federazione e la Regione Toscana: “Grosseto rappresenta da sempre una pietra miliare per l’atletica paralimpica, un territorio indissolubilmente legato ai nostri ricordi più belli, in particolare quest’anno in cui celebriamo i 10 anni dai Campionati Europei del 2016. Tornare qui significa consolidare un legame profondo con una comunità e con delle istituzioni — Comune, Provincia e Regione — che non hanno mai fatto mancare il loro supporto, affiancate da realtà preziose come l’associazione Skeep, l’Atletica Grosseto Banca Tema e tutti i nostri sponsor. Questi Campionati Assoluti sono la vetrina della nostra eccellenza, ma anche il culmine di un percorso che parte dalla base. Proprio in quest’ottica la sinergia con UniCredit acquisisce un valore cruciale. A UniCredit rivolgo un ringraziamento speciale, non solo per il supporto sempre puntuale e costante che garantisce alle nostre attività, ma anche per aver scelto di essere concretamente al nostro fianco in questa edizione dei Campionati con un proprio stand. Lo sport per noi è un motore di cambiamento sociale: il nostro obiettivo è infatti quello di permettere a sempre più atlete e atleti di praticare attività sportiva. Investire sui futuri campioni, offrendo loro un percorso strutturato dall’avviamento all’alto livello, significa fornire un servizio concreto alla collettività, certi che i valori del lavoro di squadra e del superamento del limite arricchiscano l’intero contesto sociale. Da parte mia e di tutta la FISPES, in bocca al lupo a tutti”.

Tra gli intervenuti alla conferenza stampa anche UniCredit, rappresentata in sala da Laura Borghesi, Area Manager Corporate Toscana Sud. Official Sponsor della FISPES e da quest’anno Jersey Sponsor della Nazionale Italiana di atletica paralimpica, l’istituto bancario conferma il proprio sostegno al movimento anche attraverso il progetto “Storie da bordo pista”, sviluppato insieme a Radioimmaginaria e dedicato al racconto autentico dei protagonisti dell’evento. “La collaborazione tra UniCredit e FISPES – rimarca Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development di UniCredit – nasce da una profonda condivisione di valori, come inclusione, resilienza e rispetto, che trovano nello sport paralimpico una straordinaria espressione. In questi anni abbiamo costruito insieme un percorso che va oltre la dimensione sportiva, promuovendo lo sviluppo umano e sociale attraverso l’atletica paralimpica. Con questa partnership vogliamo sostenere l’attività federale e valorizzare i suoi atleti, accompagnandone i successi e amplificandone le storie. Per questo, in occasione dei Campionati in programma a Grosseto, partecipiamo attivamente con “Storie da bordo pista”: un progetto realizzato con Radioimmaginaria che dà voce ai protagonisti della manifestazione. Crediamo nello sport come strumento di crescita individuale e collettiva e siamo orgogliosi di contribuire a dare visibilità a storie che ogni giorno dimostrano come i limiti possano diventare opportunità”.

A portare la voce degli atleti sono stati Ambra Sabatini (Fiamme Gialle) e Francesco Loragno (Fiamme Azzurre), protagonisti della Nazionale italiana. La primatista mondiale dei 100 metri T63 ha raccontato l’emozione di gareggiare nella propria città: “Sono felicissima di essere qui in occasione di questi Campionati Italiani, sto sentendo tanta emozione perché provo un grande orgoglio nell’essere nella città che ho chiamato casa come atleta e come studentessa. Ogni competizione è una sfida e sebbene gli obiettivi siano i grandi eventi, questi sono un percorso a tappe e i Campionati Assoluti rappresentano una delle più importanti. Lo Zecchini è un palcoscenico fantastico e non lo dico perché sono atleta di casa, ma perché la qualità della pista e dell’impianto contribuiscono largamente al raggiungimento di buone prestazioni. Domani sarà il mio turno con due appuntamenti, i 100 metri e il salto in lungo, ma ci sarà il grande spettacolo di tutti gli atleti presenti, perché l’atletica è una festa. Quindi invito tutti quelli che ne hanno la possibilità a venire a fare questa esperienza. Ringrazio tutti i volontari che si mettono a disposizione, l’amministrazione per l’ospitalità e la Federazione che permette tutto questo”.

Il velocista bronzo iridato nei 200 T64 si è invece soffermato sulle aspettative per i Campionati Italiani e sugli obiettivi della stagione, rivolgendo anche un pensiero ai giovani e a chi si avvicina allo sport paralimpico: “Ci tengo innanzitutto a sottolineare la crescita esponenziale della Federazione negli ultimi anni, con un record di atleti provenienti da tutto il mondo, ma anche nei numeri di chi contribuisce all’organizzazione. Da questa due giorni di gare mi attendo una grande partecipazione, sarà un bellissimo evento e io personalmente mi aspetto di stabilire due primati personali visto lo stato di forma in cui mi trovo. L’obiettivo è crescere in vista dei prossimi due anni, diventando il più competitivo possibile grazie anche al supporto del gruppo delle Fiamme Azzurre di cui faccio parte da questa stagione, il che mi permette di ricoprire totalmente lo status di atleta e concentrarmi pienamente sul focus sportivo. Ci tengo a sottolineare anche l’importanza del coinvolgimento di UniCredit per lo sviluppo dello sport dei più piccoli, tramite Formazione del Talento. Questo progetto è importantissimo soprattutto nello sport paralimpico perché permette di scoprire le sfaccettature di ciascuno”.

L’appuntamento è per domani sabato 4 e domenica 5 luglio allo stadio Carlo Zecchini a partire dalle ore 8.30.